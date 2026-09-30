Despidos en Rosario: la CGT local organiza una movilización y podría llamar a un paro por la situación del mercado laboral

Los casi 200 despedidos de Electrolux generaron preocupación en el Gran Rosario, donde la crisis industrial golpea con fuerza a uno de los aglomerados más importantes del país. En el marco de este panorama desesperante, el secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, señaló que se está discutiendo la organización de “una movilización masiva en defensa de los puestos de trabajo” y no descarta un paro regional.

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Si bien en las últimas horas el Ministerio de Trabajo suspendió los despidos y dictó la conciliación obligatoria hasta el 20 de octubre, desde la seccional local de la central obrera mantienen las alarmas encendidas por la situación de la actividad industrial en la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro.

¿De cuánto es la desocupación en el Gran Rosario según el INDEC?

El trasfondo del conflicto refleja un contexto crítico: el mercado laboral del Gran Rosario registró un fuerte deterioro durante el segundo trimestre de 2026. La tasa de desocupación alcanzó el 11,5% de la población económicamente activa, un salto de 3,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado y el registro más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato implica que 83 mil personas se encontraban desocupadas en el período comprendido entre abril y junio. Son 28 mil más que un año atrás. Al mismo tiempo, la cantidad de personas ocupadas cayó en 22 mil, lo que marca un cambio respecto de las mediciones anteriores, cuando el crecimiento de la ocupación todavía permitía absorber una parte del aumento de la oferta laboral.

Paro regional y movilización masiva: la respuesta sindical en defensa del cordón industrial

Ante este escenario, la cúpula sindical regional ya debate medidas de fuerza. “Debemos entender que la única solución es unirse con la finalidad de defender este cordón industrial y la manera es movilizarse, salir a la calle y hacerle entender a este gobierno que esta política económica nos está destruyendo a todos”, dijo Vivas en el marco de la concentración de los trabajadores de Electrolux frente al Ministerio de Trabajo de la provincia.

¿Cómo afecta la crisis industrial a la UOM y a los demás gremios rosarinos?

Antes de ingresar a la reunión con los abogados enviados por la empresa, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, lamentó que “los ciclos se repitan con estos gobiernos de ultraderecha a los que no les importa la industria nacional”. Denunció que en el conflicto no solo están en juegos los puestos de trabajo sino toda una actividad”, y alertó: “No es solo la UOM, todos los gremios industriales están sufriendo despidos y tarde o temprano llegará a todos los sectores”.