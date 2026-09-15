La UIA expone la crisis y pide al Gobierno un plan de alivio para las pymes

La producción industrial sufrió un duro golpe tras registrar un retroceso mensual del 5% en julio y acumular doce de dieciséis sectores en terreno negativo. Ante la profundización de la crisis económica, la UIA, principal cámara productiva del país, presentó un paquete de medidas urgentes ante el Gobierno con el fin de otorgar un alivio inmediato a las pymes. El plan abarca reformas impositivas, esquemas de pago de energía y una baja en el costo financiero para evitar cierres masivos.

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Estrategia impositiva: suspender embargos y diferir impuestos

El freno de la actividad fabril encendió todas las alarmas en el entramado productivo. La caída del consumo golpeó de lleno a la industria, donde rubros clave como la maquinaria y equipo (-26,7% interanual) y la indumentaria (-15,9%) registraron contracciones alarmantes que ponen en riesgo la sostenibilidad del empleo.

Frente a una presión fiscal formal que alcanza el 56% —un récord a nivel mundial que resta competitividad frente a productos importados—, los empresarios elevaron a la Subsecretaría PyME una propuesta concreta de alivio tributario.

Entre los puntos centrales del documento se destaca:

Freno a las ejecuciones: Suspensión de embargos por un plazo de 180 días.

Facilidades de pago: Migración entre planes de financiación y una reducción directa en la tasa de interés de los planes otorgados por la ARCA.

Plazos estacionales: Diferimiento de los vencimientos del IVA por 180 días para sectores con fuerte estacionalidad.

Regionalización: Anualización de cargas sociales y postergación del pago de contribuciones patronales para las economías regionales.

Liquidez: Agilización en la devolución de los saldos a favor acumulados por impuestos nacionales.

Tarifas de energía: cuotas y prorrateo para evitar el colapso

Otro de los frentes críticos que ahoga a las pequeñas y medianas empresas es el vertiginoso incremento de los costos tarifarios. Las grandes industrias categorizadas como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) sufrieron incrementos del 90% al 100% en sus facturas básicas, lo que significó duplicar y hasta triplicar el costo energético en cuestión de sesenta días.

Tomando como referencia las iniciativas provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el sector industrial pidió al Estado nacional el establecimiento de un sistema de cuotas para abonar el servicio eléctrico y el prorrateo de los vencimientos. Esta medida busca amortiguar el impacto tarifario en los meses de mayor demanda productiva y garantizar la operatividad de las plantas.

Financiamiento: eliminar sobrecostos tributarios sobre el crédito

El acceso al crédito se ha convertido en una barrera casi infranqueable en medio de la recesión. En la Argentina, el crédito bancario apenas representa el 12% del PBI, una cifra extremadamente lejana al promedio de la región, que ronda el 60%. A esto se suma que los encajes bancarios se ubican en torno al 45%, limitando severamente la capacidad prestable del sistema financiero en comparación con países vecinos como Brasil (21%) o Chile (9%).

Para que las pymes puedan refinanciar sus deudas y conseguir capital de trabajo, las empresas exigen: