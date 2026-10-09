Con el apuro de la Embajada EE.UU, LLA abre las comisiones del Senado para el tratado de Patentes

El Senado iniciará la semana que viene el debate en comisiones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción en Diputados. La Libertad Avanza (LLA) espera dictaminar el proyecto, luego de que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, apurara al Congreso para su aprobación.

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El jueves 15 a las 14, está convocado el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio para el tratamiento del tratado, firmado en 1970, que volverá a la Cámara alta, tras su primera media sanción en 1998.

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La semana que viene, que tiene un feriado, será de escasa actividad en el Congreso. En la representación de LLA del Senado, ante la consulta de El Destape, expresaron su intención de dictaminar, para realizar una eventual sesión la semana siguiente. El oficialismo tiene, entre sus potenciales temas para enviar al recinto, los proyectos de ley de Sociedades, Salud Mental y Mercado de Carbono, pero solo el ùltimo de estos tiene dictamen.

"Quieren dictaminarla a pedido de la Embajada", dijeron desde el entorno de un senador oficialista, en alusión al tratado de Patentes. Este comentario tiene correlato concreto en las palabras del propio Lamelas, el martes en el foro de salud de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham).

"Argentina eligió un camino de reglas previsibles y menos regulaciones para atraer inversiones y proteger el trabajo de sus investigadores. La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya integran 159 países, es un paso más en ese rumbo", remarcó el representante de la administración de Donald Trump.

Lamelas recordó que "ya pasaron ocho meses" desde la presentación del proyecto, en febrero, por lo que esperan "dar el próximo paso" y advirtió: "Queremos verlo plenamente aprobado e implementado".

Qué dice el tratado de Patentes

En los fundamentos del proyecto se indicó que el PCT "permite la presentación de una única solicitud internacional de patente, simplificando el proceso administrativo y reduciendo significativamente los costos, especialmente en traducciones y presentaciones en múltiples jurisdicciones" y propone una "evaluación de patentabilidad" en la que "los solicitantes reciben un informe de búsqueda internacional y una opinión preliminar sobre la patentabilidad de su invención, lo que facilita una evaluación temprana y precisa del potencial de la invención para ser patentada en diferentes países".

"La adhesión al PCT es un paso estratégico para Argentina, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión de solicitudes de patentes y fomentando un entorno de mayor seguridad jurídica para inventores y emprendimientos dinámicos e innovadores. En tal sentido, el ingreso de un Estado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) requiere la adopción de buenas prácticas en materia de Propiedad Intelectual, las cuales incluyen la adhesión a normas internacionales, entre estas, destaca el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)", agregó.

Los cuestionamientos al tratado de Patentes

El proyecto habìa contado con un rechazo inicial de los laboratorios. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó sus críticas al proyecto. "La cuestión trasciende el interés privado de las empresas que CILFA representa y afecta, lisa y llanamente, el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos. Resulta imprescindible mantener una política pública clara y sólida que preserve la competencia en el mercado farmacéutico, de modo que los pacientes y el sistema de salud puedan acceder a medicamentos genéricos y biosimilares a menor precio, sin dilaciones artificiales e indebidas de años", manifestaron a través de un comunicado emitido en marzo de este año.

Por su parte, la Fundación Grupo Efecto Positivo, integrada por "personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis" por "el objetivo de mejorar el acceso a la salud de toda la población", habían emitido un comunicado en el que señalaron que la firma del PCT "implicaría no poder volver atrás con estos estándares, y generar un contexto propicio para las empresas extranjeras, principalmente de nacionalidad estadounidense, europea, japonesa entre otras, en detrimento de los productores nacionales de medicamentos quienes ante el aumento de patentes extranjeras se verían impedidos de abastecer el mercado interno con productos nacionales de calidad y a precios más asequibles".

"Como resultado de este contexto que sería generado por el PCT los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a la Salud y al Acceso a Medicamentos se vería afectado gravemente", sintetizaron.