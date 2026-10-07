Nuevo desplante de Bullrich a Milei: le bajó el pulgar a la fiscal del caso Chocobar

Patricia Bullrich volvió a marcar desde el Senado sus diferencias con el gobierno de Javier Milei. En la reunión de la comisión de Acuerdos, la jefa de la bancada de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) adelantó que no votará el pliego de la fiscal Susana Pernas, por haber pedido una pena mayor en el juicio al ex policía Luis Chocobar.

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"¿Usted a quién defiende? ¿A las víctimas? ¿Entiende el rol del policía cuando es acusado por su acción y qué hace el resto de los policías cuando ven que álguien que dispara es acusado? ¿Cómo actua la policía? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando ven que una fiscal insiste, después de Casación, y va a la Corte Suprema a pedir el aumento de la pena", le espetó Bullrich cuando llegó el turno de hacerle preguntas a Pernas.

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La fiscal se defendió señalando que Chocobar disparó "en dos oportunidades, una va al piso, otra va a la pierna; cae y fallece", para luego agregar que "hubo un exceso, porque no puede tirarle directamente a la persona". Luego, ante el cuestionamiento de Bullrich, Pernas le insistió: "Había que detenerlo, doctora, no había que matarlo".

Como toda acción de diferenciación de Bullrich en el Senado, la ex ministra lo propaló a través de sus redes. "Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo", avisó vía X. Fuentes de la bancada de LLA consultadas por El Destape negaron malestar interno en el bloque con el desplante de la titular de la bancada.

Al margen de su vínculo con el caso Chocobar y sus reiteradas disidencias con la Casa Rosada, Bullrich ya había incurrido en algunos desplantes en el área de la justicia. En junio de este año, la jefa del bloque de LLA se abstuvo en la votación del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Desde la cúpula mileista habían bajado la órden de no acompañar a la candidata para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó casos de presunta corrupción del gobierno de Javier y Karina Milei como el caso ANDIS o la estafa de $Libra.

Qué pasó con el caso Chocobar

Pernas había sido fiscal en el primer juicio a Chocobar, mientras que Bullrich era ministra de seguridad. El entonces policía había asesinado a Juan Pablo Kucoc, de 18 años, a que había asaltado y apuñalado a un turista norteamericano en diciembre de 2017 en La Boca.

Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber", con una pena de dos años en suspenso. Entonces, Pernas había pedido tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer sus funciones, por el "homicidio agravado en exceso en el cumplimiento de un deber". Como sea, en 2024 la sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, le revocó la pena.

La entonces ministra defendió al ex policía, al punto de gestionar una foto entre Chocobar y el ex presidente Mauricio Macri. Cuando se conoció la sentencia del juicio, Bullrich se hizo presente para acompañar al acusado.

Quién va a presidir la comisión de Acuerdos

El pliego de Pernas, que se postula a candidata para renovar su cargo de fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía N.º 2, era uno de las 12 designaciones judiciales que fueron expuestas en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

La de esta mañana fue la primera reunión de la comisión de Acuerdos tras el fallecimiento de su titular, Juan Carlos Pagotto. El encuentro fue presidido por uno de los vocales, el senador de Movimiento por Misiones Carlos Arce. Bullrich, al inicio del cónclave, pidió un minuto de silencio por el riojano.

Para dictaminar los pliegos, se debe convocar a una nueva reunión, ya que se realizó sin quórum. Esto, a raíz, además, que no estaban las autoridades: Pagotto, por fallecimiento, y el radical Maxiliano Abad, que es el vicepresidente. Según estiman fuentes de LLA, en el próximo cónclave, se formalizará la elección como presidenta de la comisión de Acuerdos de la senadora Nadia Márquez, que responde directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.