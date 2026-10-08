Denuncian que el Gobierno fue asesorado por un estudio británico con prontuario: "Lavado"

Denuncian que el Gobierno de Javier Milei contrató a un estudio británico para gestionar internacionalmente un nuevo "pasaporte dorado" que tuvo en otros países una opaca lista de clientes acusados de lavado y contrabando. Se trata de Henley & Partners, una empresa cuyo CEO se fotografió en Casa Rosada y que acordó un contrato de US$ 25.000.000 con Nación, según elDiarioAR. En la oposición piden explicaciones y califican de "incongruente" a la gestión libertaria por convocar a esta compañía inglesa para este programa.
"Henley & Partners está listo para iniciar el proceso de incorporación y debida diligencia preparatoria con los clientes interesados. Contáctenos hoy mismo", publicó en su cuenta de Instagram la compañía británica. Su mensaje fue dado a conocer pocas horas después de que el ministro Caputo presente desde Francia el nuevo programa.
¿Cómo funciona el nuevo pasaporte dorado en Argentina y cuánto cuesta?
En concreto, la Ciudadanía por Inversión anunciada se trata de una iniciativa mediante la cual ciudadanos extranjeros podrán acceder a la nacionalidad argentina a cambio de una contribución no reembolsable de US$ 350.000 o un bono a siete años por un monto de US$800.000. La propia Henley & Partners detalló en sus redes que mantuvo durante 18 meses "numerosas reuniones" y que colaboró con el Gobierno de Milei para esta iniciativa.
La empresa, con sede central en Londres, fue cuestionada por el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), donde se indicó que la compañía tramitó ciudadanías de países del Caribe para clientes que posteriormente fueron acusados de fraude y lavado de dinero.
El prontuario de la empresa
Según el informe de OCCRP, gracias a Henley & Partners un iraní que obtuvo la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves y luego fue arrestado por lavado en Estados Unidos; un ruso que obtuvo el mismo pasaporte y fue acusado de lavado junto miembros de su familia; y un empresario nigeriano que obtuvo otro pasaporte en el caribe y que luego fue acusado de dinero de contrabando.
"Nos alegra ver que nuestras consultas están dando frutos", indicó la empresa junto a una fotografía de su CEO, Juerg Steffen, en la Casa Rosada.
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Cruce en el Congreso por el contrato millonario
Esta misma fotografía fue la que llevó la diputada de Unión por la Patria (UP) Florencia Carignano a un plenario de comisiones en el Congreso donde este miércoles se debatió por tercera vez el proyecto de "Soberanía Nacional" del oficialismo. La diputada apuntó contra la "incongruencia" del Gobierno de dar un proyecto de esta índole a una compañía con estos antecedentes.
"¿De qué defensa de la soberanía se rasgan las vestiduras hablando cuando están entregándole nuestra ciudadanía a un estudio británico que la está vendiendo a oligarcas rusos, a iraníes con lavado de dinero, a gente prófuga?", señaló Carignano,.
Según consta en la plataforma Compr.ar, la compañía británica ofreció el "Servicio de consultoría y asistencia técnica para el Programa de Ciudadanía por Inversión" a cambio de US$ 25.000.0000. Sin embargo, la licitación habría sido otorgada a otra compañía que ofertó un contrato más bajo.