El Gobierno sufre internas en las provincias mientras negocia la sesión del 15 y las PASO

Luis Caputo reclama cerrar acuerdos ya con los gobernadores.

Al Gobierno se le abrieron focos internos en las provincias que intenta apagar. Sucede mientras negocia la sesión del 15 y las PASO. Luis Caputo reclama cerrar acuerdos ya con los gobernadores. Diego Santilli activó reuniones de último momento.

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En Santa Fe, Maximiliano Pullaro desdobló las elecciones y apoyó las PASO. Eso le generó un conflicto nuevo a LLA. Es que Romina Diez intenta impulsar nuevas caras pero ninguna del caputismo.

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¿Qué interna se desató en La Libertad Avanza de Santa Fe?

La santafesina violeta elogió a los "dos diputados más jóvenes de la historia argentina: Agustín Pellegrini y Valentina Ravera”. Dos jóvenes de su riñón. Fue como excusa por el triunfo de las juventudes en las elecciones brasileñas pero en clave interna.

En el Gobierno se coló el tema de los jóvenes por los festejos de los trolls caputistas que pidieron seguir el ejemplo. El más locuaz en redes sociales fue el Gordo Dan. ¿Será candidato en 2027?

"No sabía que Nico quería sumarse, nunca lo expresó, tal vez por eso borraste?", dijo Diez (que responde a Karina y los Menem) en X cuando le nombraron al joven Nicolás Promanzio, una persona del riñón de Santiago Caputo.

La rebelión en Tucumán contra los "candidatos light" de los Menem

En Tucumán, saltó fuerte Lisandro Catalán, el exvicejefe de gabinete que quiere ser gobernador de esa provincia. No está de acuerdo con la idea de los Menem de poner "candidatos light" para no molestar al poder de turno en algunas provincias.

"Veremos el 9 de mayo la intensidad del candidato en Tucumán", tuiteó Catalán ofuscado en un mensaje para los armadores nacionales, entre ellos Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei.

El reloj corre para Economía: "Tenemos que cerrar ya"

Estos hechos suceden con un Caputo "apurado" por cerrar acuerdos electorales velozmente. Hay un deadline y es noviembre. "Tenemos que cerrar ya, no en marzo", es la frase que retumba en el Ministerio de Economía.

El Gobierno al mismo tiempo negocia voltear la sesión del 15 de octubre, donde se tratará tema morosidad, discapacidad y fin del DNU 70/2023.

La reforma electoral y el fantasma del sobresalto cambiario

Y no solo eso. También en el pack entra la reforma electoral con la suspensión de las PASO como medida que necesita urgente Javier Milei para no tener sobresaltos cambiarios en 2027.

La cumbre de Diego Santilli con gobernadores en Casa Rosada

Por eso, Diego Santilli activó reuniones con gobernadores en Casa Rosada. El jefe de Gabinete mantendrá este jueves un encuentro con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y el viernes hará lo propio con el mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

El Gobierno comunicó que "ambas reuniones tendrán por objetivo repasar los temas de interés común entre la Nación y las provincias, así como abordar la agenda parlamentaria de cara a los próximos días, con foco en la reforma electoral". Milei necesita más tiempo pero el reloj de arena ya se dio vuelta hace rato.