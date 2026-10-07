Noviembre pondrá contra las cuerdas a Luis Caputo en el Gobierno

Luis Caputo enfrenta un noviembre que puede ser crucial para su futuro dentro del Gobierno de Javier Milei. Las PASO, las discusiones internas con el ala política, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, la permanencia de Scott Bessent, un riesgo país que no cede y una inflación que está viva.

{{{htmlAmp}}}

El ministro de Economía desafía los rumores de salida con tuits con elogios desmedidos a Milei. El Presidente intenta apagarlos a puro retuit de la cuenta de "Toto".

El lunes, el ministro faltó inesperadamente a la reunión de gabinete que encabezó Milei y generó versiones diversas. En su entorno primero afirmaron que no estuvo presente porque viajó. Luego se desdijeron y advirtieron que tenía problemas de salud. Sin embargo, a las pocas horas se lo vio en una entrevista en el stream Carajo conducido por la troupe que lidera su sobrino, Santiago Caputo.

El fin de semana pasado se filtró un nuevo malestar de Caputo para con los negociadores políticos del Gobierno: "Cierren los acuerdos con los gobernadores ya, no hay tiempo que perder", habría dicho el ministro ante Karina Milei y los Menem. El viaje a París sigue dejando dudas pese a la contundente foto con los mandatarios provinciales.

El Gobierno no termina de darles garantías a los gobernadores. Los Menem pretenden poner candidatos en las provincias para 2027 donde haya una "confrontación acordada". Pero los mandatarios no quieren rivales. Karina no termina de confirmar acuerdos, por ejemplo, en CABA. Allí, el PRO y Jorge Macri esperan conservar el kiosco porteño. Los violetas especulan. No es el único distrito con dudas. Salta, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, entre otras provincias, esperan garantías de LLA.

En este contexto, Toto pide apurar la suspensión de las PASO en 2027. El ministro sabe pero no lo dice públicamente: con primarias puede haber ruido en la economía y no quiere salir a taponar una corrida cambiaria grave.

Diego Santilli ya puso su deadline: noviembre. Si en octubre no logra ni media sanción de la reforma electoral la suerte estará echada. Karina Milei apoya para que salga este mes. Los Menem lo ven "apurado" a Toto y no hay optimismo con los votos de los legisladores. Patricia Bullrich juega la personal. Milei la ve de afuera.

En la Casa Rosada ya evalúan un escenario con PASO. Trabajarán para que Milei salga primero y con un piso de 25 puntos para no generar un temblor mayor en los mercados al otro día. Caputo cree que la señal de que el Gobierno no logre suspender unas PASO es una muestra de debilidad para el mundo financiero. La incertidumbre crece.

Los problemas de Toto

Al ministro no le dio respiro el triunfo de Flavio Bolsonaro en Brasil.Bajó apenas el riesgo país pero volvió a subir después de 48 horas. Sigue el miedo electoral. Y crece mes a mes.

No es el único problema de Caputo, que este lunes encima tuvo que soportar que Milei sume a la reunión de gabinete a un economista de la misma raza que Toto: un timbero de Wall Street llamado Alberto Ades, muy querido por el Presidente. Toto no fue. Algunos dicen que su ausencia fue justamente porque no le gustó el gesto de convocar a Ades a ese encuentro.

Por si hace falta aclarar: Ades no tiene ningún interés en ser el próximo ministro de Economía. El candidato natural a reemplazar a Caputo es Federico Sturzenegger, hoy de mejor vínculo con Milei que Toto.

Caputo mira atentamente qué pasará en Estados Unidos. Allí el 3 de noviembre se decidirán las nuevas cámaras del Congreso. Estos comicios de medio mandato también pueden sellar el futuro de su Secretario del Tesoro (ministros de Economía), Scott Bessent.

En Estados Unidos ya se especula con que una derrota del trumpismo puede terminar con el cargo del Tío Scott, que salvó a Milei en 2025 con un salvataje de dólares.

Suba de tasas, volatilidad, asistencia financiera a gobiernos de países afines en la mira, protestas por altos costos de vida, suba de combustibles y energía por el conflicto con Irán, alto endeudamiento público, los problemas que enfrenta hoy Bessent.

Trump por ahora lo sostiene a Bessent pero una derrota podría hacerlo cambiar de opinión. Entre los libertarios creen que se avecina una derrota del trumpismo: "En Estados Unidos siempre los oficialismos pierden las elecciones de midterms", afirmó una fuente violeta a El Destape. Es una verdad casi completa. Sucede generalmente aunque ha habido excepciones. El partido que ocupa la Casa Blanca pierde escaños en el Congreso casi siempre.

La pregunta entonces queda dando vueltas dentro del oficialismo argentino: si pierde Trump y lo echa a Bessent, ¿se va Luis Caputo? El ministro enfrenta un noviembre clave donde se decide su futuro en el Gobierno de Milei.