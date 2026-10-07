A contramano de Milei, Pullaro ratifica las PASO y desdobla en Santa Fe

A diferencia de los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei por desactivar las primarias y que las elecciones provinciales no se desdoblen, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que habrá PASO y que la provincia votará a sus nuevas autoridades un día distinto que a las nacionales. Según el medio local El Litoral, las primarias serán el 18 abril y los comicios a gobernador el 13 junio, lejos de la presidencial prevista para octubre.

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"El decreto todavía no está, pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. Estamos terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos", dijo Pullaro en declaraciones radiales.

De esta manera, el gobernador santafesino confirmó que la provincia separará los comicios locales de las elecciones en las que se elegirá al próximo Presidente, algo que no querían que suceda en Casa Rosada. Con su decisión, Pullaro evitará que la discusión santafesina quede en medio de la elección presidencial y legislativa a nivel nacional.

Otras provincias que también desdoblarán sus elecciones son Tucumán, Salta, Misiones, Chubut, Neuquén, Chaco, Tierra del Fuego, Mendoza y Corrientes.

En el caso de Santa Fe, los ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador; senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En Rosario, se votarán también los denominados estatuyentes, quienes tendrán a su cargo la tarea de redactar la primera carta orgánica de la ciudad.

Cómo será el cronograma