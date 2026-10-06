Santilli acelera las negociaciones y fija fin de mes como límite para suspender las PASO

El reciente viaje a París y el triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta en Brasil renovaron las energías del Gobierno, que busca acelerar las negociaciones para suspender las PASO de 2027. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se puso en campaña para retomar las conversaciones con los gobernadores y reunir los apoyos necesarios para que el Senado dé media sanción a la reforma política antes de fin de mes. "Octubre es la deadline", afirmaban en la Casa Rosada luego de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Javier Milei. Los primeros en la lista de Santilli serán los mandatarios radicales, con poder de mando sobre el tercer bloque del Senado.

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La semana pasada, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, cenaron con los 13 gobernadores que integraron la comitiva en París. En la conversación se habló de las PASO y se tanteó la posibilidad de un acuerdo electoral para 2027. Algunos mandatarios se mostraron de acuerdo y pidieron avanzar con la propuesta, pero Santilli y Caputo no tenían directivas para ir más allá. "El gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10 o 12 gobernadores", sostuvo luego el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo. Aunque es afín a la Casa Rosada, el mendocino enfrenta una amenaza para su liderazgo provincial: la posible candidatura del ex ministro y actual diputado Luis Petri, quien podría quedarse con la conducción política de la provincia.

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Los mandatarios quieren que el Gobierno les garantice que no habrá candidaturas fuertes de La Libertad Avanza en sus provincias que pongan en riesgo sus reelecciones. También reclaman recursos para encarar el año electoral y las obras públicas que les prometieron y nunca se concretaron. Pero necesitan certezas, más allá de las promesas en el aire de un Gobierno que lleva años incumpliendo compromisos. Si consiguen esas garantías, los gobernadores aportarían los votos para aprobar la reforma política -con la suspensión, y no la eliminación, de las PASO- y el Presupuesto 2027.

Santilli, junto al asesor Eduardo "Lule" Menem, resolvió empezar a cerrar acuerdos con los gobernadores radicales, cuyos apoyos son clave para conseguir la aprobación en el Senado, donde la reforma política se debate, por ahora, a fuego lento. Además de Cornejo, el jujeño Carlos Sadir, el correntino Juan Pablo Valdés y el chaqueño Leandro Zdero formaron parte de la travesía parisina. Todos ellos se manifestaron en algún momento a favor de una posible suspensión de las primarias para 2027. Valdés incluso sostuvo que en su provincia siempre estuvieron en contra de las PASO, por lo que no le parecía mal eliminarlas. Sadir, por su parte, cometió un sincericidio en una reciente aparición televisiva: se inclinó por la suspensión porque mantenerlas le daría a la oposición una herramienta para reorganizarse. Un razonamiento en línea con los intereses del oficialismo nacional.

El quinto gobernador radical, el santafesino Maximiliano Pullaro, que gobierna la provincia de mayor peso entre las administradas por la UCR, también se mostró proclive a convalidar la suspensión. Argumentó que en Santa Fe —donde acaba de aprobarse una reforma electoral— las primarias sí tenían sentido porque se utilizaban, mientras que a nivel nacional eran muy caras y prácticamente no se les daba uso. De las conversaciones también participarían la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encargados de impulsar los proyectos en sus respectivas cámaras. Los gobernadores tienen influencia sobre al menos siete de los diez senadores del bloque de la UCR, un número clave para cualquier votación.

Antes de juntar a los gobernadores radicales, Karina Milei y Santilli visitarán este martes Salta