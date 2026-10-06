En el marco de una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el orador Ravier sorprendió al trazar una comparación directa entre el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y el presidente Javier Milei. Al comenzar su alocución refiriéndose a lo que consideró un momento trascendente por la actividad deportiva del futbolista, el funcionario utilizó la figura del ídolo popular para resaltar el rumbo político del Gobierno nacional.

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La intervención combinó palabras de reconocimiento hacia la trayectoria del deportista con una férrea defensa del mandatario libertario. De acuerdo con sus declaraciones, ambas figuras comparten cualidades de liderazgo y una marcada influencia que, según su postura, trasciende las fronteras y genera admiración en distintos ámbitos de la sociedad.

De la figura de Messi al paralelismo con Javier Milei

Durante su mensaje ante la prensa, Ravier comenzó dedicando unas palabras al jugador: "Lionel Messi, por supuesto, hoy es un día muy importante para los argentinos porque nos ha hecho muy felices en cantidad de oportunidades. Que hoy sea su último partido oficial más allá de que sea un amistoso, es realmente algo para destacar. Por eso lo saludamos".

En esa misma línea, el orador puso el acento en las características personales y profesionales del futbolista rosarino: "No sólo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde que admiramos afuera de la cancha. Y esto hay que insistir, realmente es un ejemplo para todos nosotros". Sin embargo, inmediatamente después conectó esa definición con la figura del jefe de Estado.

El impacto internacional y las elecciones en la región

Al continuar con su argumentación, Ravier sostuvo que el mandatario comparte esa misma condición: "Como lo es también Javier Milei, por el liderazgo que está mostrando a nivel global". Para fundamentar su afirmación, el expositor hizo hincapié en la supuesta incidencia del mandatario en procesos electorales de otros países de la región.

"Ya lo vimos en las últimas siete elecciones, los candidatos que ha apoyado que ha permitido darle más grados de libertad a gran parte de nuestra región y que realmente es un modelo a seguir", afirmó durante la conferencia. Asimismo, remarcó la forma en que las ideas del Ejecutivo repercuten en la sociedad y consideró que se está llevando a cabo una profunda transformación en el país.

La reivindicación del rumbo económico y social

En otro tramo de su alocución, Ravier enfatizó los resultados de la gestión gubernamental en diferentes áreas clave. "Digamos, creo que hay un montón de logros que podemos mostrar en nuestro presidente, tanto en materia económica, en materia política como en materia social, que son para destacar", detalló ante los cronistas presentes en la sede de gobierno.

Por último, el orador proyectó una mirada optimista sobre el legado que dejará la administración actual con el paso del tiempo. "Yo creo que cuando pasen las décadas y miremos para atrás una y otra vez, vamos a seguir admirando a este presidente que logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie", concluyó al finalizar su exposición.