El comunicado de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina, con un guiño a Maradona: "Los voy a extrañar"

Lionel Messi publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), pocas horas después de su histórica despedida de la Selección Argentina frente a Benín en el estadio Monumental. Con un mensaje muy extenso y emotivo, el histórico capitán les agradeció a sus clubes, a los hinchas, a la "Albiceleste" y a Dios. Y hasta se acordó de Diego Maradona.

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El astro rosarino de 39 años protagonizó la despedida final del combinado nacional mediante unas palabras que conmovieron a todos. Luego de 21 temporadas, con cinco títulos en las nueve finales disputadas, se marchó un futbolista inigualable que deja un legado tanto por la magia dentro de la cancha como por el liderazgo entre sus compañeros en el vestuario. Ahora, para el ex Barcelona y PSG será el turno de regresar a Inter Miami de Estados Unidos, club con el que tiene un contrato vigente hasta diciembre del 2028.

El comunicado de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina.

El comunicado de Messi tras su despedida de la Selección Argentina: "Los quiero mucho"

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.







Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.







Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.







Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.

La respuesta de Cristiano Ronaldo al posteo de Messi

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

La respuesta de Cristiano Ronaldo al posteo de Messi.

Una leyenda: los números de Messi en la Selección Argentina