Messi destruyó a todos los que hablan de teorías conspirativas en la final del Mundial: "No pasó"

Lionel Messi se pronunció por primera vez acerca de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que culminó con la victoria de "La Roja" por 1-0 en la prórroga. "La realidad es que no pasó nada raro, como se dice... Dimos todo. El partido contra Inglaterra (la semifinal cuatro días antes) fue un desgaste muy grande para nosotros", disparó el astro rosarino de 39 años.

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"A nivel de piernas, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo", insistió el ex Barcelona y PSG. "La peleamos, como hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta con todos los compañeros con los que me tocó compartir. No sólo con ellos y con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicieron. No pudimos ser campeones, pero también estuvimos muy cerquita... No tengan dudas de que todos los compañeros con los que me tocó pasar siempre dieron todo por esta camiseta, siempre", finalizó el crack sobre esta situación.

Cuáles fueron las teorías conspirativas sobre la Selección Argentina vs. España en el Mundial 2026

Los comentarios en las redes sociales indican que hubo una campaña "anti Argentina", fundamentalmente desde Europa, luego de que instalaran que "la FIFA de Gianni Infantino le regaló el Mundial de Qatar 2022" por la presencia de Messi, con penales cobrados que según ellos no fueron faltas. La envidia y el resentimiento por los cuatro títulos de la "Scaloneta" en apenas tres años hicieron el resto.

Más tarde, antes de la final ante España, se viralizó el video de la arenga de "Leo" como desganado, pidiéndoles a sus compañeros "olvidarse de todo" y enfocarse sólo en jugar antes del partido. Nunca alguien aclaró a qué se refirió el astro rosarino con ese inusual "olvídense de todo"...

Pero no quedó todo allí, ya que algunos periodistas fueron más allá. Dijeron que, como Infantino necesitaba el voto que hasta el momento no tenía de la UEFA (Europa) para asegurar la reelección como presidente de la FIFA, le bajó línea a Claudio "Chiqui" Tapia (su amigo y mandamás de la AFA) para darle el título a España. Para colmo, el presidente de la UEFA (Aleksander Čeferin) es esloveno al igual que el árbitro de la final, Slavko Vincic. Curiosamente, este juez también había dirigido en el único cotejo en el que la "Scaloneta" había perdido anteriormente en las Copas del Mundo, ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

España derrotó a Argentina en la prórroga con el gol de Ferran Torres, en la final del Mundial 2026.

A cambio de la supuesta "entrega" de la final, la FIFA le perdonaría a Argentina la dura pena que iban a aplicarle por la bandera de las Islas Malvinas expuesta ante Inglaterra en la semifinal, situación que está prohibida por el reglamento de la FIFA y que suele ser castigada con duras sanciones por tratarse de "expresiones políticas". Por supuesto, se trata simplemente de trascendidos mediáticos y de redes sociales, sin ningún tipo de fundamento ni voces oficiales al respecto.