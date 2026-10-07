La emoción de Enzo Fernández en el discurso de despedida de Messi

Tras ganarle 3 a 0 a Benín con goles de Nico Paz, Nicolás Otamendi y Lionel Messi de penal, el momento de despedida del 10 dejó momentos de emoción entre hinchas y jugadores. El 8 de la Albiceleste, Enzo Fernández, fue el que más conmovido al romper en llanto durante el discurso de cierre de Messi en pleno Monumental.

{{{htmlAmp}}}

Mudo, con los ojos vidriosos y la cara explotada en llanto, Fernández no escatimó en demostrar sus sentimientos durante las palabras de Messi al final del partido. En el primer plano que logró capturar la cámara, se puede ver al mediocentro del seleccionado nacional mirándolo al astro argentino mientras da sus palabras finales.

El discurso de Messi

Messi se retiró de la Selección Argentina y dejó un emocionante discurso tras el partido contra Benín. Se refirió a su familia, al último Mundial y a lo que significó para él jugar con la Albiceleste. "Es difícil poder hablar una noche como la de hoy. Se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante 20 años. A pesar de todo lo que hemos vivido, fue un orgullo", comenzó el 10, y agregó: "Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar".

"Sin embargo siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Cumplimos el sueño de ser campeones del mundo", subrayó, entre lágrimas, aunque enfatizó que hoy "es el día más triste" en toda su carrera.

Messi contra las teorías conspirativas respecto de la final del Mundial 2026: "No pasó"

En una parte de su discurso, el histórico capitán de la Selección se pronunció por primera vez acerca de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que terminó con la victoria de "La Roja" por 1-0 en la prórroga. "La realidad es que no pasó nada raro, como se dice... Dimos todo. El partido contra Inglaterra (la semifinal cuatro días antes) fue un desgaste muy grande para nosotros", afirmó el astro rosarino de 39 años.

"A nivel de piernas, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo", insistió el ex Barcelona y PSG. "La peleamos, como hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta con todos los compañeros con los que me tocó compartir. No sólo con ellos y con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicieron. No pudimos ser campeones, pero también estuvimos muy cerquita. No tengan dudas de que todos los compañeros con los que me tocó pasar siempre dieron todo por esta camiseta, siempre", remató el crack sobre este tema.

El gol de Messi a Benín en su despedida de la Selección Argentina