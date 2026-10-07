La Selección Argentina aplastó a Benín con un gol de Lionel Messi, en su despedida

La Selección Argentina de fútbol aplastó por 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi, en el estadio Monumental de River Plate. Precisamente el ídolo marcó el gol definitivo de penal a los 71 minutos, en tanto que los otros gritos fueron de Nicolás Otamendi a los 48 tras un corner desde la izquierda y Nicolás Paz a los 61 con un zurdazo cruzado desde afuera del área.

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Se trató de una jornada memorable e histórica para la "Albiceleste", ya que "Leo" se marcha después de 21 años, cuatro títulos y nueve finales disputadas con esta camiseta. La cancha del "Millonario" vivió una noche a pura emoción y ovación para el capitán y número 10, que marcó una era dorada a nivel nacional.

La Selección Argentina arrolló por 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi (foto: AFA).

Después de un primer tiempo muy parejo y disputado, en el que la visita sorprendió por su fortaleza física y hasta llegó varias veces con peligro al arco de Emiliano "Dibu" Martínez, en el complemento fue todo del local. La superioridad del subcampeón del mundo fue total, y una vez que "Ota" abrió la cuenta a los tres minutos tras el centro de "Leo" se facilitó el desarrollo luego. "Nico" Paz ingresó por Rodrigo De Paul y, apenas instantes más tarde, aprovechó un buen pase entre líneas de Messi para aumentar la ventaja.

Cuando faltaba el gol del emblema homenajeado, un claro penal que le cometieron a Agustín Giay le dio la posibilidad al crack rosarino de anotar en su gran noche. El delantero de Inter Miami no falló: con un disparo fuerte, seco y cruzado, la clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero para cerrar una jornada a pura orquesta y emotividad en el Antonio Vespucio Liberti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gol de Messi a Benín en su despedida de la Selección Argentina

El gol del 1-0 de Otamendi

El 2-0 de Nico Paz