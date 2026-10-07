Lionel Messi hizo el tercer gol en la despedida de la Selección Argentina frente a Benín, en el estadio Monumental.

En su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi cumplió a la altura de su historia. El crack rosarino, que juega su último partido con la "Albiceleste", hizo un gol para poner el 2 a 0 del equipo de Lionel Scaloni ante Benín, en el Monumental.

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A los 70, minutos después del gol de Nico Paz, Messi se hi cargo del tiro desde los 12 pasos y no falló. Luego de realizar su amague característico, la "Pulga" definió cruzado para dejar tirado al arquero y clavar el remate al lado del palo izquierdo.

El gol de Nico Otatemendi para la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi ante Benín

Después de tanto intenatr, de abrir la pelota de lado a lado, el gol llegó desde una pelota parada. Tras un córner del costado izquierdo de Messi, Otamendi entró solo a la altura del punto del penal y, como venía, empalmó un derechazo que se clavó en el primer palo.

La formación de la Selección Argentina para la despedida de Messi ante Benín

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Los 20 campeones del mundo presentes en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez. Gerónimo Rulli. Gonzalo Montiel. Cristian "Cuti" Romero. Germán Pezzella. Nicolás Otamendi. Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña. Leandro Paredes. Rodrigo De Paul. Giovani Lo Celso. Enzo Fernández. Exequiel Palacios. Alexis Mac Allister. Ángel Di María. Thiago Almada. Ángel Correa. Julián Alvarez. Lautaro Martínez.

Los 5 campeones del mundo que no estarán en el homenaje a Messi

Las excepciones serán Alejandro "Papu" Gómez, Franco Armani, Nahuel Molina, Paulo Dybala y Guido Rodríguez.

Los números de Messi en la Selección Argentina

207 partidos desde 2005.

125 goles.

68 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

4 títulos.

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