VIDEO: El gol de Nico Otatemendi para la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi ante Benín

La Selección Argentina se puso en ventaja ante Benín en la despedida de Lionel Messi con gol de Nicolás Otamendi.

La Selección Argentina vive una noche especial por la despedida de Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni se puso en ventaja ante Benín. En un monumental repleto, Nicolás Otamendi hizo el primer gol con centro de la Pulga para desatar el festejo de la "Albiceleste".

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Después de tanto intenatr, de abrir la pelota de lado a lado, el gol llegó desde una pelota parada. Tras un córner del costado izquierdo de Messi, Otamendi entró solo a la altura del punto del penal y, como venía, empalmó un derechazo que se clavó en el primer palo.

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La formación de la Selección Argentina para la despedida de Messi ante Benín

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Los 20 campeones del mundo presentes en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez. Gerónimo Rulli. Gonzalo Montiel. Cristian "Cuti" Romero. Germán Pezzella. Nicolás Otamendi. Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña. Leandro Paredes. Rodrigo De Paul. Giovani Lo Celso. Enzo Fernández. Exequiel Palacios. Alexis Mac Allister. Ángel Di María. Thiago Almada. Ángel Correa. Julián Alvarez. Lautaro Martínez.

Los 5 campeones del mundo que no estarán en el homenaje a Messi

Las excepciones serán Alejandro "Papu" Gómez, Franco Armani, Nahuel Molina, Paulo Dybala y Guido Rodríguez.

Los números de Messi en la Selección Argentina

207 partidos desde 2005.

125 goles.

68 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

4 títulos.

*Noticia en desarrollo...