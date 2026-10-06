Todos los récords de Messi con la Selección Argentina

Después de la carta publicada en su cuenta de Instagram y tras el partido frente a Benín en el Estadio Monumental, Lionel Messi le pondrá un punto final a su extensa trayectoria con la camiseta de la Selección Argentina. El contador se detendrá en 208 encuentros, que se reparten entre oficiales y amistosos. Aunque no es lo único, debido a que una importante colección de récords quedarán consolidados de por vida.

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La despedida del mejor jugador del planeta expone que lo hace con 125 goles, 68 asistencias y 207 partidos. Además, se debe sumar los seis títulos que consiguió con la Selección Argentina: Copa Mundial Sub 20 del 2005, Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, Finalissima, Copa América 2021, Copa América 2024 y el Mundial del 2022. No hay dudas de que se trata de un ciclo repleto de grandes momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los amantes de este deporte.

Por otro lado, se debe considerar que Lionel Messi dispone de una estadística que pasará bastante tiempo en ser superada, debido a que dispone de 207 partidos con la Selección Argentina, 125 goles marcados que lo posicionan como el goleador más importante de la historia del conjunto Albiceleste y, además, entregó 68 asistencias.

Con la Selección Argentina

Máximo goleador de la historia de la Selección Argentina : 125 goles.

: 125 goles. Máximo asistidor de la Selección Argentina : 68 asistencias.

: 68 asistencias. Jugador que participó en más goles de Argentina : 193 intervenciones directas, producto de 125 goles y 68 asistencias.

: 193 intervenciones directas, producto de 125 goles y 68 asistencias. Jugador con más partidos disputados con Argentina : 207 encuentros.

: 207 encuentros. Jugador con más partidos ganados con Argentina : 134 victorias.

: 134 victorias. Jugador con más partidos como capitán de Argentina : 147 encuentros.

: 147 encuentros. Máximo goleador de Argentina en partidos oficiales : 71 goles.

: 71 goles. Jugador que marcó contra más selecciones diferentes : 45 países.

: 45 países. Jugador con más dobletes con la Selección Argentina : 17.

: 17. Jugador con más hat-tricks con una selección nacional : 11.

: 11. Jugador con más goles en un mismo partido con Argentina : cinco, ante Estonia en 2022.

: cinco, ante Estonia en 2022. Jugador con más goles de una selección nacional en un mismo año : 18, en 2022.

: 18, en 2022. Jugador argentino que durante más años jugó para la Selección mayor : 21 años, entre su debut del 17 de agosto de 2005 y su último partido del 20 de julio de 2026.

: 21 años, entre su debut del 17 de agosto de 2005 y su último partido del 20 de julio de 2026. Jugador con más finales disputadas con Argentina : 11 finales, entre Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos.

: 11 finales, entre Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos. Máximo goleador de la historia en los dos principales torneos de la FIFA : 35 goles entre Mundiales y Copas América.

: 35 goles entre Mundiales y Copas América. Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos, 41 a nivel clubes y seis con las distintas selecciones argentinas.

Todos sus récords en los Mundiales

Jugador con más partidos disputados en Mundiales : 34 encuentros.

: 34 encuentros. Jugador con más victorias en la historia de los Mundiales : 21 triunfos.

: 21 triunfos. Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales : 21 goles, por delante de Gabriel Batistuta, con 10, y Diego Maradona, con ocho.

: 21 goles, por delante de Gabriel Batistuta, con 10, y Diego Maradona, con ocho. Máximo goleador sudamericano en la historia de los Mundiales : 21 goles. Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico con 22.

: 21 goles. Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico con 22. Máximo asistidor en la historia de los Mundiales : 12 asistencias.

: 12 asistencias. Jugador con más Copas del Mundo disputadas : seis, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

: seis, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Capitán de Argentina en más finales de un Mundial : tres, en Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

: tres, en Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Jugador con más Balones de Oro en Mundiales : dos, en Brasil 2014 y Qatar 2022.

: dos, en Brasil 2014 y Qatar 2022. Máximo ganador del premio MVP en un Mundial : 16 veces.

: 16 veces. Jugador elegido más veces para integrar el Equipo Ideal de un Mundial : tres, en 2014, 2022 y 2026.

: tres, en 2014, 2022 y 2026. Jugador con más partidos como titular en Mundiales : 26.

: 26. Jugador con más partidos como capitán en Mundiales : 26.

: 26. Jugador con más partidos consecutivos disputados en Mundiales : 24.

: 24. Jugador con más minutos jugados en Mundiales : 3054.

: 3054. Hat-trick más veterano en la historia de los Mundiales : 38 años y 357 días, ante Argelia en 2026.

: 38 años y 357 días, ante Argelia en 2026. Único jugador en marcar en una misma Copa del Mundo en todas las fases: grupos, octavos, cuartos, semifinal y final, en Qatar 2022.

Sus récords en la Copa América