Por qué Messi cambió la manera de festejar sus goles: del salto al gesto para su abuela

Lionel Messi se retira oficialmente de la Selección Argentina este martes 6 de octubre en el amistoso internacional contra Benín en el Estadio Monumental. Con más de 20 años ligado a la "Albiceleste", el astro rosarino cerrará su historia con el combinado nacional ante una cancha repleta que espera para gritar sus goles. A lo largo de su carrera marcó más de 900 y el festejo fue cambiando con el paso del tiempo: desde la dedicatoria a su abuela al guiño para sus hijos, su padre y el salto para celebrar con los hinchas.

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Por qué Lionel Messi cambió la manera de festejar sus goles

Si hay algo que nunca cambió en la celebración del diez fue el saludo para su abuela materna. Celia Oliveira Cuccittini falleció en 1998 y desde entonces Leo siempre la recuerda en cada grito. Después de inflar la red, ya sea desde su debut con el Barcelona o la Selección Sub 20 como también en el PSG y el Inter Miami, siempre levanta sus dedos mirando al cielo, lo cual ya es característico del rosarino. Claro que, el tiempo también lo llevó a tomar otras posturas como abrir los brazos a la hora de ir a gritarlo o lanzar besos al palco donde esté Antonela Roccuzzo y sus hijos, lo que también deja en claro lo fundamental que es su familia en su carrera.

El crack de las "Garzas" no oculta para nada su felicidad cada vez que hace un gol y dejó infinidad de ejemplos. Muchos los gritó con bronca y en algunos apuntó directamente contra los rivales, como aquel recordado tanto contra el Real Madrid vistiendo -y mostrando a la tribuna- la camiseta del Barcelona con la 10 en la espalda. También tuvo dedicatorias para sus hijos jugando para el conjunto de la MLS de Estados Unidos inspirándose en superhéroes tales como Thor, Spiderman o Pantera Negra. Tampoco se olvida de sus compañeros cada vez que lo asisten y siempre los reconoce señalándolos cuando le toca convertir. Con esto último no sólo demuestra la categoría, sino también lo importante que es para el resto.

Lionel Messi y su festejo en el gol ante Jordania en el Mundial 2026

El gesto a su padre, el salto y el último Tango de Messi en el Monumental

Lo que convirtió al rosarino en un referente más allá de sus goles, sus asistencias, sus títulos y su juego en el verde césped, fue todo lo que generó en sus propios compañeros adentro de una cancha. Lo mismo lo trasladó a sus festejos, los cuales fueron cambiando o él mismo fue adaptando de acuerdo a la situación. Quizás el más emotivo de todos fue el que miró a cámara emocionado tras marcarle a Argelia en el Mundial 2026 cuando lanzó un "te amo" para su padre, Jorge, quien atravesaba una dura enfermedad.

Por qué Lionel Messi cambió la manera de festejar sus goles

También en la Copa del Mundo se lo vio más efusivo cuando convirtió en la fase de grupos contra el elenco argelino, Austria y Jordania, lo cual tampoco ocultó contra Cabo Verde y Egipto. El salto de frente a los hinchas con el puño en alto también pasó a ser parte del repertorio de Lionel Messi para celebrar y hoy lo sigue haciendo en Inter Miami. Ahora, el astro tendrá su última función contra Benín en el Monumental y tendrá la chance de seguir sumando en su cuenta en dicho encuentro.

Los números de Lionel Messi en su carrera