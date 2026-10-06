El pasado 8 de agosto del 2026 la vida de Lionel Messi cambió para siempre. La muerte de su padre Jorge, el que lo acompañó durante toda su carrera, sin dudas fue un golpe durísimo para el astro rosarino que fue campeón de todo con la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre el mejor del planeta se retira oficialmente de la "Albiceleste" y seguirá haciendo de las suyas en el Inter Miami de Estados Unidos. Sin embargo, no lo hará con quien fue su representante durante todo este tiempo y nunca lo dejó solo.

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Quién es el actual representante de Messi tras la muerte de su padre

Lo cierto es que el exhombre del Barcelona no anunció oficialmente quién maneja su carrera en el fútbol pero está claro que no está para nada solo. Su familia, compuesta por Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre Celia, son pilares fundamentales que no dejan de acompañarlo como también sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. Claro que, no sólo aparece en plano familiar sino también empresas que están ligadas al crack que también brilló en el PSG de Francia.

El empresario Razmig Hovaghimian es hoy el socio estratégico y director ejecutivo encargado de operar sus proyectos dentro del marco corporativo. A su vez, cuenta con un comité de asesores legales y financieros de confianza, todos coordinados estrictamente por su familia para la expansión de sus activos vinculados al deporte como la productora 525 Rosario o la administración tanto de instituciones como de clubes. Por último, la empresa familiar Limecu se concentra en la administración de los derechos de imagen del campeón de todo con la Selección Argentina por medio de Leo Messi Management. Rodrigo Messi -hermano mayor- es la principal cabeza de este organismo.

Quién es el representante de Messi después de la muerte de su padre

Cómo sigue la carrera de Lionel Messi

Este martes 6 de octubre el astro rosarino le dirá adiós a la Selección Argentina después de 21 años y tras haber ganado dos veces la Copa América, la Finalissima contra Italia y el Mundial Qatar 2022. Con incertidumbre por lo que puede suceder cuando termine la temporada, seguirá en el Inter Miami de Estados Unidos al menos hasta finales del 2026. Lo que aún no está confirmado es cuándo colgará los botines después de hacer historia en cada lugar por el que pasó, aunque su despedida de la "Albiceleste" es un indicio de que puede suceder en un corto plazo.

Los números de Lionel Messi en su carrera