Plantel de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: lista de los 26 jugadores y cuerpo técnico campeón del mundo

El 18 de diciembre de 2022, la Selección Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo tras superar a Francia en una final inolvidable en Lusail, Qatar. Bajo la conducción táctica de Lionel Scaloni, el conjunto albiceleste alcanzó la gloria con figuras como Lionel Messi, baluarte y capitán indiscutido, junto al despliegue formidable de Ángel Di María y las atajadas providenciales de Emiliano "Dibu" Martínez.

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La irrupción juvenil de Julián Álvarez y Enzo Fernández, sumada a la firmeza de Nicolás Otamendi y el motor del mediocampo con Rodrigo De Paul, completó la columna vertebral de un equipo legendario. Un dato distintivo del torneo fue la gestión del grupo: Scaloni puso a jugar a 24 de los 26 futbolistas convocados, un récord que reflejó la profundidad y el compromiso del plantel.

Los 26 campeones del mundo y el cuerpo técnico con la Selección Argentina en Qatar 2022

La nómina oficial reunió equilibrio, juventud y experiencia:

Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Ángel Correa y Julián Álvarez.

Acompañando a Scaloni, el cuerpo técnico estuvo integrado por referentes como: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala como ayudantes de campo; Martín Tocalli en el entrenamiento de arqueros; Matías Manna como videoanalista; y el médico Diego Martínez.

Argentina en el Mundial de Qatar 2022. (Crédito de foto: Molli Darlington)

Las despedidas y cambios en la Selección Argentina

Con el paso del tiempo y la Copa América 2024, algunos integrantes de aquella gesta han cerrado su ciclo en la selección argentina. El caso más emblemático es el de Ángel Di María, autor de un gol glorioso en la final de Qatar, quien anunció su retiro definitivo de la albiceleste para dar paso a las nuevas camadas. Además de Lionel Messi, quien se retira el próximo 6 de octubre de la selección argentina, en un partido contra la selección de Benín.

En el arco, el experimentado Franco Armani también decidió dar un paso al costado de las convocatorias para enfocarse en River Plate y facilitar la renovación bajo los tres palos. Por su parte, Alejandro "Papu" Gómez quedó desafectado de la dinámica del seleccionado tras la cita mundialista.

Lionel Scaloni quien mantiene un contrato hasta diciembre de 2026, sigue consolidando la élite futbolística, y consolida un legado para la historia del fútbol argentino, marcando una época de gloria eterna.