Qué pasó con Papu Gómez en la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar 2022: qué es de su vida en 2026

Alejandro “Papu” Gómez fue uno de los integrantes del plantel que hizo historia en Qatar 2022, pero después de levantar la Copa del Mundo su recorrido se alejó de la Selección Argentina y quedó atravesado por distintas situaciones que modificaron por completo su carrera. A casi cuatro años de aquella consagración, el mediocampista de 38 años continúa jugando al fútbol, aunque lejos de Europa.

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La última aparición del Papu Gómez en la Selección Argentina y las versiones sobre su alejamiento

La última aparición del Papu con la camiseta argentina fue justamente durante el Mundial de Qatar. Disputó dos partidos en aquella Copa del Mundo y fue parte del grupo que consiguió la tercera estrella. Sin embargo, después del torneo dejó de ser convocado por Lionel Scaloni. Con el tiempo surgieron distintas versiones para explicar su ausencia, entre ellas el conocido rumor del supuesto “brujo”, aunque esa teoría nunca fue confirmada oficialmente.

El propio Gómez habló sobre su situación después del Mundial. Su ausencia comenzó a generar preguntas dentro del entorno de la Selección, especialmente porque había formado parte del proceso que ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y finalmente el Mundial. Pero el mediocampista nunca volvió a tener un lugar estable en las convocatorias de Scaloni.

El Papu Gómez no volvió a vestir la camiseta albiceleste tras Qatar.

Las hipótesis abarcaron desde supuestas tensiones internas hasta mitos sobre "energías negativas" dentro del grupo de WhatsApp que compartían los futbolistas. De hecho, hasta algunos trasnochados sugirieron la existencia de algunos rituales paganos. La reserva del cuerpo técnico y de los jugadores mantuvo el tema bajo llave. Una de las pocas voces que se refirió al asunto fue Leandro Paredes, quien intentó desactivar las especulaciones: "Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa". A pesar de las declaraciones, el futbolista no volvió a vestir la camiseta albiceleste y su desvinculación del Sevilla en septiembre de 2023 profundizó el aislamiento deportivo.

Un doping que hizo caer su carrera

A nivel clubes, además, su carrera sufrió un giro inesperado. En octubre de 2023 se conoció que había dado positivo en un control antidoping realizado en noviembre de 2022, pocos días antes del Mundial, cuando todavía jugaba en Sevilla. La sustancia detectada fue terbutalina. Gómez explicó que había ingerido accidentalmente un jarabe para la tos de uno de sus hijos. La FIFA igualmente le impuso una suspensión de dos años.

La sanción lo dejó prácticamente dos años alejado de las canchas. Durante ese período se entrenó para mantenerse en forma y esperó poder regresar. Finalmente, tras cumplir la suspensión en octubre de 2025, volvió a jugar en noviembre de ese año con Padova, de la Serie B italiana. Habían pasado 776 días desde su último partido oficial.

Papu Gómez en su paso por Padova.

Su regreso tampoco fue sencillo. Una lesión en el tobillo derecho lo obligó a realizar distintos tratamientos y finalmente a pasar por el quirófano. Su último partido con Padova fue el 21 de marzo de 2026, ante Palermo, y la operación lo dejó fuera del resto de la temporada.

El presente de Papu Gómez

Ahora, a los 38 años, el Papu decidió cambiar nuevamente de rumbo. Después de aproximadamente 12 años vinculados al fútbol italiano y de pasar por Catania, Atalanta, Monza y Padova, rescindió su vínculo con el club italiano y continuará su carrera en el Forte Virtus, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

“Dejar atrás la calidez de Italia, nuestras rutinas conocidas, el aroma del café de siempre y los rincones que nos vieron crecer no es fácil”, escribió Gómez al despedirse. Y completó: “Listos para adaptarnos, aprender, asombrarnos con cada nueva experiencia y construir nuestro hogar donde sea que estemos unidos. Grazie di tutto, Italia. Marhaba, Abu Dhabi. Comienza una nueva aventura”.

Así, el campeón del mundo que alguna vez fue una pieza importante de la Selección inicia otra etapa lejos del fútbol argentino y europeo. De Qatar 2022 a Abu Dabi, la carrera del Papu Gómez tomó un camino mucho más inesperado del que podía imaginar cuando levantó la Copa del Mundo en Lusail.