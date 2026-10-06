El video homenaje de la FIFA a Lionel Messi por su adiós a la Selección Argentina: "Legado eterno"

La despedida especial de la FIFA a Messi por su retiro de la Selección Argentina (foto: FIFA).

La FIFA le hizo un video homenaje a Lionel Messi a su manera y a la distancia, pocas horas antes del partido de despedida del astro de la Selección Argentina frente a Benín. La entidad que rige el fútbol a nivel global, presidida por Gianni Infantino, publicó en sus canales oficiales una recopilación de los mejores momentos de "Leo" en los Mundiales con la camiseta de la "Albiceleste".

{{{htmlAmp}}}

El astro rosarino de 39 años disputó en total seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026. Si bien la consagración definitiva fue en Qatar con el único título frente a Francia por penales, también hubo otros grandes pasajes del zurdo en el torneo más importante de este deporte. De hecho, el combinado nacional alcanzó la final en Brasil y en la última cita, con sendas derrotas en las prórrogas contra Alemania y España respectivamente.

Oficial: el video de la FIFA para despedir a Messi de la Selección Argentina

En la grabación se destacan, entre otras situaciones:

El primer gol en un Mundial, a Serbia y Montenegro en la fase de grupos de Alemania 2006. El gol a Nigeria, en la fase de grupos de Rusia 2018. El gol a Francia en la prórroga, en la final de Qatar 2022. El festejo contra Inglaterra, tras la victoria en la semifinal del 2026. El beso a la Copa del Mundo luego del título en Qatar 2022.

Otras publicaciones de la FIFA para Messi: "Se va el jugador, queda la leyenda"

La despedida especial de la FIFA a Messi por su retiro de la Selección Argentina (foto: FIFA).

Los números de Messi en los Mundiales

Edición Partidos Goles Asistencias Instancia alcanzada Alemania 2006 3 1 1 Cuartos de final Sudáfrica 2010 5 0 1 Cuartos de final Brasil 2014 7 4 1 Subcampeón Rusia 2018 4 1 2 Octavos de final Catar 2022 7 7 3 Campeón Norteamérica 2026 8 8 4 Subcampeón

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.