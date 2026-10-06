Los 5 jugadores que pueden irse de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

La Selección Argentina atraviesa el cierre de una etapa después de la histórica generación que conquistó dos Copa América, la Finalissima, ganó el Mundial y fue finalista de otro. La despedida de Lionel Messi marca un punto de inflexión para el equipo de Lionel Scaloni y abre la puerta a un proceso de renovación que podría incluir a otros referentes que fueron protagonistas durante los últimos años, quienes parecen alejarse de lo que será el próximo ciclo de la Albiceleste.

{{{htmlAmp}}}

El recambio, de todos modos, ya comenzó. Scaloni cuenta con una nueva camada de futbolistas que empieza a ganar protagonismo, como Nicolás Paz, Valentín Barco, Giuliano Simeone y otros jóvenes que forman parte de la convocatoria actual. La despedida de Messi no significa solamente el final de una carrera histórica: también representa el comienzo de una nueva Selección Argentina.

Qué jugadores dejan la Selección Argentina tras el retiro de Messi

Messi es la primera baja confirmada, quien anunció su retiro de la Selección después de más de dos décadas con la camiseta argentina. El capitán puso fin a su ciclo tras la final del Mundial 2026 y tendrá su despedida ante el público argentino. A sus 39 años, el rosarino deja un legado marcado por los títulos y los récords: fue campeón del mundo en Qatar 2022 y ganó las Copas América de 2021 y 2024.

Detrás aparece Nicolás Otamendi, otro de los históricos de la Albiceleste. El defensor, de 38 años, ya confirmó que su ciclo con la Selección llegó a su final después del Mundial. Fue una pieza fundamental de la defensa durante la era Scaloni y también formó parte de los equipos que conquistaron los principales títulos de los últimos años.

Rodrigo De Paul aparece entre los nombres que podrían cerrar su etapa. El mediocampista fue uno de los grandes socios de Messi dentro y fuera de la cancha y una pieza clave del mediocampo campeón de América y del mundo. Sin embargo, su futuro todavía no está definido y su continuidad dependerá de la decisión que tome en los próximos meses.

Rodrigo De Paul, otro que puede decir adiós.

Otro caso es el de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo, uno de los integrantes de la generación campeona del mundo, también puso en duda su futuro con la camiseta argentina. La edad y el inicio de un nuevo ciclo pueden llevarlo a dar un paso al costado, aunque por ahora no existe una confirmación definitiva sobre su retiro.

Leandro Paredes es otro de los referentes que aparece en la lista. El mediocampista, campeón del mundo en Qatar, reconoció que es “difícil que siga” y dejó abierta la posibilidad de finalizar su etapa con la Selección. Su experiencia y su importancia en el mediocampo lo convierten en uno de los futbolistas cuya salida podría sentirse especialmente en el proceso de renovación.

Leandro Paredes, otro que podría cerrar su ciclo.

Giovani Lo Celso completa el grupo de referentes que generan interrogantes. El mediocampista también integra la generación que acompañó a Messi durante los últimos años y su futuro está bajo análisis, entre otras cuestiones, por los problemas físicos que atravesó.