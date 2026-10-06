Cortes por el partido de Argentina y la despedida de Messi: el mapa completo de avenidas cerradas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó cómo será el operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio Monumental para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. Habrá cortes totales y parciales en varias arterias del entorno, tres anillos de contención y más de 1.000 efectivos en la calle.

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El operativo inició a las 12 del mediodía y se extenderá, según informaron, durante toda la jornada. Las autoridades recomiendan llegar con la mayor anticipación posible para facilitar los controles de acceso, evitar demoras y agilizar el ingreso al estadio, cuyas puertas se abrirán a las 16; es decir, cuatro horas antes del inicio del amistoso ante Benín.

El esquema de cortes, accesos vehiculares y pasos peatonales estratégicos

Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.





Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.

Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

La magnitud de los cortes refleja la escala del dispositivo: prácticamente todos los ingresos al predio del estadio quedan bloqueados, con lo cual el tránsito vehicular deberá evitar esa franja de la ciudad desde la hora del mediodía.

En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad con controles de acceso para verificar las entradas.

También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. La coordinación estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

El Fan Fest "Gracias, Leo" en Ciudad Universitaria

En paralelo al operativo en el estadio, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria albergará desde el mediodía el Fan Fest AFA "Gracias, Leo", una jornada que se extenderá hasta las 24 con música en vivo, gastronomía, juegos y experiencias interactivas. La participación de artistas, influencers y streamers completa el programa.

Uno de los momentos centrales será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, previsto para las 20.

La programación musical incluirá los shows de Kapanga (de 17.30 a 18.30) y La T y La M (de 18.30 a 19.30), además de DJs durante toda la jornada. La conducción de la previa estará a cargo de Sergio Goycochea, quien también participará en juegos con el público, entre ellos la experiencia "Penales con Goyco".

Además contará con espacios gastronómicos, activaciones vinculadas al fútbol y un photo opportunity con las principales copas conquistadas por la Selección: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima. Los integrantes del programa de streaming Paren La Mano realizarán una transmisión en vivo desde el predio.

Las entradas están a la venta por la plataforma Deportick. Las actividades continuarán una vez finalizado el partido y el Fan Fest cerrará con una propuesta artística y musical que se extenderá hasta las 24. La jornada busca que los hinchas puedan compartir una experiencia completa en el día del homenaje al capitán de la albiceleste, combinando el evento deportivo con entretenimiento para toda la familia.