La historia de Jorge Messi: de qué trabajaba el padre de Lionel Messi

Jorge Messi falleció el 8 de agosto de 2026 en un sanatorio de Rosario a sus 68 años, tras atravesar una prolongada enfermedad. El trágico hecho volvió a poner el foco en la figura del hombre que acompañó cada etapa de la carrera de su hijo, Lionel Messi, y más allá de su rol como representante y administrador de los negocios del capitán de la Selección Argentina, el padre de los Messi tuvo una trayectoria laboral propia.

Los primeros trabajos de Jorge Messi antes de dedicarse al fútbol de su hijo

Jorge Horacio Messi nació en 1958 en la provincia de Santa Fe y, en su juventud, tuvo su propia relación con el fútbol: fue mediocampista en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, el club rosarino del que era hincha. Sin embargo, debió dejar de lado esa aspiración deportiva al ingresar al servicio militar, un paso que marcó un quiebre en su camino personal.

Tras esa etapa, Jorge se volcó al mundo laboral con distintos empleos. Trabajó como cobrador en un instituto médico y, posteriormente, se desempeñó en la fabricación de tornillos, tareas que combinó con su formación como técnico químico. Ese recorrido lo llevó, ya en la década de 1980, a ingresar a la empresa siderúrgica Acindar, una de las metalúrgicas más importantes del país, donde con el correr de los años alcanzó un puesto de gerente.

Fue en ese período cuando su hijo Lionel comenzó a mostrar condiciones futbolísticas diferentes en las canchas de barrio de Rosario, primero en Grandoli y luego en las inferiores de Newell's. Básicamente, se trató de un bastión y un sostén fundamental para el astro nacional, que quedó en la historia como el mejor deportista de todos los tiempos.

La apuesta en Lionel y el cambio de vida para Jorge Messi

La consolidación del talento de la Pulga modificó por completo el rumbo profesional de Jorge. Cuando la familia debió afrontar el costoso tratamiento hormonal que necesitaba Leo y surgió la posibilidad de emigrar a España de la mano del Barcelona, Jorge dejó su trabajo en la industria para acompañar a su hijo en esa nueva etapa.

A partir de entonces, su trabajo pasó a estar completamente ligado a la carrera de Lionel: primero como sostén familiar en la adaptación a Cataluña y, más adelante, como representante formal, encargado de las negociaciones contractuales, los acuerdos comerciales con marcas internacionales y la administración del patrimonio del futbolista.