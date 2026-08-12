La historia de los hermanos de Lionel Messi: quiénes son y a qué se dedican

Tras el fallecimiento de Jorge Messi, la mirada pública volvió a posarse sobre la familia del capitán de la Selección Argentina. Más allá de la relación con su padre, Lionel Messi construyó vínculos muy fuertes con sus tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, parte del sostén que apoyó a que el astro se convirtiera en una figura mundial del fútbol.

Rodrigo, Matías y María Sol: quiénes son los hermanos de Lionel Messi

Lionel Messi es el tercero de cuatro hermanos. El mayor de la familia es Rodrigo Messi, nacido en febrero de 1980. Desde los inicios de la carrera profesional de Lionel, tuvo un rol activo en la gestión de distintos asuntos vinculados a su hermano, y en la actualidad colabora en tareas relacionadas con la Fundación Leo Messi y con negocios asociados a la marca del futbolista.

Rodrigo está casado con Florencia Parisi y es padre de tres hijos. A diferencia del astro rosarino, mantiene un perfil bajo y evita la exposición mediática, aunque su participación en el entorno futbolístico es constante desde hace décadas.

Lionel Messi tiene tres hermanos: tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol

El segundo de los hermanos es Matías Messi, nacido en julio de 1982, quien decidió permanecer en Rosario, ciudad donde continúa desarrollando su vida cotidiana. Con el correr de los años se convirtió en el hermano con mayor exposición pública, en parte por su vínculo con el fútbol local: fundó y presidió Leones FC, un club rosarino afiliado a la AFA. Está casado con Rosana Vallejos, con quien tiene dos hijos, y fue una de las personas de la familia que acompañó de cerca a su padre, Jorge Messi, durante los últimos tiempos de su enfermedad.

María Sol Messi es la menor de los cuatro hermanos, nacida en noviembre de 1993. Su camino profesional se orientó hacia el mundo de la moda y participó en distintos proyectos vinculados a la imagen del futbolista, entre ellos The Messi Store, la marca de indumentaria asociada a su hermano. Mantiene un perfil reservado en redes sociales, aunque comparte ocasionalmente momentos de su vida familiar.

Una familia unida desde Rosario

Los cuatro hermanos crecieron juntos junto a sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, y atravesaron de manera conjunta uno de los momentos más determinantes de la historia familiar: la partida de Lionel a Barcelona cuando era apenas un adolescente. En ese proceso, Jorge permaneció junto a su hijo durante los primeros años en Europa, mientras Celia y el resto de los hermanos continuaron su vida en Rosario.

Con el paso del tiempo, cada uno de ellos formó su propio camino profesional, alejado en mayor o menor medida de la exposición que acompaña al astro del fútbol mundial. Sin embargo, los tres mantuvieron un lazo estrecho con la Pulga, que se hizo especialmente visible en las últimas semanas, tras el fallecimiento de su padre.