Por qué Walter Samuel se va de la Selección Argentina: el motivo por el que se separa de Lionel Scaloni

Walter Samuel no seguirá en el cuerpo técnico de la Selección Argentina una vez terminado el año 2026. Su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre y no renovará con el seleccionado, mientras se mantiene la duda de qué sucederá con Lionel Scaloni y su futuro. El exdefensor, que se desempeña desde 2018 como ayudante de campo, tiene muy en claro lo que hará lejos de la "Albiceleste" y no será el mismo rol que cumple actualmente.

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Por qué Walter Samuel se va de la Selección Argentina

El plan del "Muro" es nada más y nada menos que ser entrenador, algo que quiere hacer después de trabajar codo a codo con Scaloni, Pablo Aimar y Roberto Ayala en el seleccionado nacional. Si bien no tiene ni club ni selección definida, lo cierto es que Samuel ya sabe que podrá asumir dicho cargo en 2027. Antes que nada, cumplirá su vínculo con el equipo hasta fin de año tanto en los amistosos como en la fecha FIFA que resta para noviembre.

Con respecto al actual entrenador, habló en reiteradas ocasiones sobre el tema pero todavía no anunció su continuidad al frente del equipo."La predisposición está de las dos partes. Veremos si podemos seguir hablando en estos días porque ya vienen los partidos, pero la predisposición está y eso es lo más importante. Cuando esté la decisión, la comunicaremos, pero tengo las ganas de renovar. No hubiese analizado renovar sin un proyecto competitivo", sostuvo sobre su continuidad.

Walter Samuel no seguirá en la Selección Argentina en 2027

El nuevo rol de Walter Samuel lejos de la Selección Argentina

A los 48 años, Samuel considera que llegó el momento de cambiar de rol. Después de una extensa experiencia trabajando como asistente, ahora pretende asumir el protagonismo y comenzar su carrera como entrenador principal. Su próximo objetivo estará en Europa, donde buscará conseguir una oportunidad para dirigir. Durante los próximos meses continuará preparándose y adquiriendo herramientas con la intención de hacerse cargo de un equipo a partir del próximo año.

El cambio representa un desafío importante para Samuel. Durante casi una década estuvo detrás de Scaloni, formando parte de las decisiones y del funcionamiento cotidiano de un cuerpo técnico que llevó a la Selección Argentina a conquistar cuatro trofeos. Ahora tendrá que asumir una responsabilidad diferente: dejar el papel de colaborador para convertirse en el máximo responsable de un plantel. La experiencia acumulada con la Albiceleste será uno de sus principales respaldos para iniciar esta nueva etapa. Samuel fue protagonista desde adentro de un proceso que pasó de la reconstrucción a convertirse en uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado.

El proyecto de Scaloni en la Selección Argentina para el 2030

"Siempre vamos a intentar competir, por eso vamos a intentar seguir. Ningún fubolista ha dicho que no quiere venir, al contrario, y eso es una buena señal. Siempre y cuando tengamos eso, es la señal de que vamos a competir con todos. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas. Si Messi me pidiera seguir no me cambiaría nada, se lo agradecería, pero lo importante es tener las ganas".