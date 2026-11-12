Jueves 12 de Noviembre del 2026 Jue 12 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1570
Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1667
Euro $1708.24
Riesgo País 841
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Selección Argentina

Scaloni habló del heredero de la 10 en la Selección Argentina y confirmó lo que decidió: "Para siempre"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa de los amistosos de la Selección Argentina y confirmó cómo se manejará el cuerpo técnico con la camiseta número 10.

12 de noviembre, 2026 | 15.36
Scaloni habló del heredero de la 10 en la Selección Argentina y confirmó lo que decidió: "Para siempre"

Lionel Scaloni se emocionó en conferencia de prensa después del anuncio de su continuidad en la Selección Argentina. Después de las palabras de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, el DT tomó la palabra y entre lágrimas habló sobre el nuevo ciclo que afrontará al frente del equipo. Luego, el oriundo de Pujato dejó en claro qué pasará con la camiseta número 10 en el conjunto "Albiceleste".

"En ese partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos. Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea", aseveró el entrenador ante los medios.

MÁS INFO

Noticia en desarrollo...

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas