Lionel Scaloni se emocionó en conferencia de prensa después del anuncio de su continuidad en la Selección Argentina. Después de las palabras de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, el DT tomó la palabra y entre lágrimas habló sobre el nuevo ciclo que afrontará al frente del equipo. Luego, el oriundo de Pujato dejó en claro qué pasará con la camiseta número 10 en el conjunto "Albiceleste".

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"En ese partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos. Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea", aseveró el entrenador ante los medios.

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