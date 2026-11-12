Luego de semanas de incertidumbre, el fútbol argentino tiene una noticia para celebrar. Es que Lionel Scaloni, multicampeón con la "Albiceleste", renovó su contrato con la Selección Argentina y estará al frente del equipo hasta diciembre del 2030, después de varias charlas con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

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El anuncio fue hecho a través de Claudio Tapia, que informó que Scaloni firmó el nuevo vínculo que lo mantendrá hasta seis meses después del Mundial 2030, al que la "Albiceleste" ya está clasificada porque será local en al menos un partido de la fase de grupos. A diferencia de los procesos anteriores, el entrenador no contará con Walter Samuel como uno de sus asitentes, ya que el "Muro" dejará el cuerpo técnico iniciará su carrera como su DT principal a partir del 2027.

Si bien la continuidad de Scaloni parecía compleja después de perder la final del Mundial 2026, incluso por las palabras del propio entrenador que reconoció que no sería fácil armar un nuevo grupo, las conversaciones con Tapia sirvieron para que el campeón del mundo en Qatar 2022 cambiara de opinión y aceptara tener un tercer proceso.

Incluso, el pasado 24 de septiembre, la irrupción de Scaloni ante los medios de comunicación en el entrenamiento de Ezeiza, cuando no estaba programada su presencia, dio indicios de que algo podía pasar respecto a la renovación. Aunque en declaraciones públicas aseveró que debía juntarse con Tapia para resolver su futuro y que no había nada definido, en ese momento abrió una puerta que, hasta entonces, no había abierto.

"Ganas seguro que hay de estar acá... Pero hay un montón de aspectos que tenemos que sentarnos a hablar con el Presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo con todo lo que pasó siempre uno lo piensa. Pensaremos, nos sentaremos a hablar y ya veremos", había declarado el oriundo de Pujato.

Ahora, finalmente, se confirmó de manera oficial que habrá "Scaloneta" para rato en el combinado Mayor nacional. Uno de los máximos desafíos para el DT de 48 años será entonces reemplazar a la figura de Lionel Messi y darle rodaje al recambio generacional necesario luego de haber alcanzado la final en las últimas dos Copas del Mundo.

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