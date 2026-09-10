Walter Samuel se va de la Selección Argentina y se separa de Lionel Scaloni: cual puede ser el futuro en el cuerpo técnico

Un asistente clave para Lionel Scaloni dejará la Selección Argentina después de ocho años y comenzará su carrera como entrenador en Europa. (Foto: Reuters).

Mientras la continuidad de Lionel Scaloni continúa siendo una incógnita, Walter Samuel ya tomó una decisión sobre su futuro. El histórico ayudante de campo dejará la Selección Argentina al finalizar su vínculo con la AFA y buscará dar el salto como entrenador principal en Europa, luego de un proceso de ocho años coronados con cuatro títulos.

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La salida de Samuel de Argentina ya está definida. El exdefensor de Boca Juniors, Roma y Real Madrid, entre otros, finalizará su contrato el próximo 30 de diciembre y no continuará integrando el cuerpo técnico durante 2027, independientemente de lo que decida Scaloni, que todo indica que seguirá el mismo camino que su ayudante.

La determinación marca el cierre de una etapa que comenzó en 2018 y que estuvo atravesada por algunos de los mayores éxitos de la historia reciente de la "Albiceleste". Samuel, conocido durante su etapa como futbolista como el “Muro”, mantuvo siempre un perfil bajo, pero fue una pieza importante dentro de la estructura que acompañó a Scaloni, sobre todo en el armado de la defensa y las jugadas preparadas.

Durante este período, el exzaguero fue parte de un ciclo que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, Samuel integró el proceso que terminó con el tercer puesto en la Copa América 2019 y con el subcampeonato en el Mundial 2026.

(Foto: Reuters).

El nuevo desafío de Walter Samuel: ser entrenador

A los 48 años, Samuel considera que llegó el momento de cambiar de rol. Después de una extensa experiencia trabajando como asistente, ahora pretende asumir el protagonismo y comenzar su carrera como entrenador principal. Su próximo objetivo estará en Europa, donde buscará conseguir una oportunidad para dirigir. Durante los próximos meses continuará preparándose y adquiriendo herramientas con la intención de hacerse cargo de un equipo a partir del próximo año.

El cambio representa un desafío importante para Samuel. Durante casi una década estuvo detrás de Scaloni, formando parte de las decisiones y del funcionamiento cotidiano de un cuerpo técnico que llevó a la Selección Argentina a conquistar cuatro trofeos. Ahora tendrá que asumir una responsabilidad diferente: dejar el papel de colaborador para convertirse en el máximo responsable de un plantel.

La experiencia acumulada con la Albiceleste será uno de sus principales respaldos para iniciar esta nueva etapa. Samuel fue protagonista desde adentro de un proceso que pasó de la reconstrucción a convertirse en uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado.

¿Qué pasará con Lionel Scaloni?

La salida de Samuel se produce, además, en un contexto en el que se espera conocer que decisión tomará Scaloni. El futuro del entrenador todavía genera interrogantes y cualquier decisión que tome tendrá impacto en la estructura del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Sin embargo, en el caso de Samuel la determinación ya está tomada. Su continuidad no dependerá de lo que ocurra con Scaloni: el exdefensor dejará su puesto y se enfocará en comenzar su camino como DT. La situación marca una diferencia importante respecto de otros integrantes del cuerpo técnico. Mientras Samuel ya definió su próximo paso, todavía existen dudas sobre el futuro de Pablo Aimar y Roberto Ayala.

Aimar y Ayala, todavía sin definición

Aimar y Ayala fueron dos figuras centrales del ciclo de Lionel Scaloni y también forman parte de la estructura que acompañó a la Selección Argentina durante estos años. Por el momento, ambos tienen pendiente definir qué harán durante la próxima temporada. La incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni también alcanza a sus colaboradores y abre distintas posibilidades para el futuro del proyecto deportivo de la AFA.

Si Scaloni continúa al frente de la Albiceleste, Aimar y Ayala deberán analizar su situación y decidir cuál será el camino que tomarán en los próximos años.