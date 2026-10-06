No se vio en TV: Lionel Messi rompió en el micro mientras llegaba al Monumental para su despedida

Este martes por la noche Lionel Messi se despide de la Selección Argentina frente a Benín en el Estadio Monumental de River Plate. La jornada empezó temprano con miles esperando la llegada del jugador a las inmediaciones. Esta fue la postal con la que fue recibido el 10, quien desde el micro del seleccionado quebró en llanto. El momento quedó registrado por las cámaras y se puede ver al capitán secando sus lágrimas con un pañuelo.

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Messi rompió en llanto al llegar al Monumental. Foto: Captura de pantalla

Tras 21 años, el capitán del seleccionado argentino se despide en un partido que contará con 86.000 hinchas presentes y el mundo entero siguiendo el encuentro. La despedida comenzó alrededor de las 17 horas con una programación musical, cuyo cierre es sorpresa. Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni pondrá sobre el campo de juego al mejor equipo posible para terminar de coronar la noche.