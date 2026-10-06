Messi se despide de la Selección Argentina con su "último tango" en Buenos Aires

Lionel Messi se despide oficialmente de la Selección Argentina, con el amistoso frente a Benín en el estadio Monumental de River Plate. El mejor futbolista de todos los tiempos tendrá su homenaje el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 contra el ignoto conjunto africano, con 86.000 personas que llenarán la cancha del "Millonario".

{{{htmlAmp}}}

El capitán le dice adiós a la "Albiceleste" mayor tras 21 años, nueve finales disputadas y cuatro títulos obtenidos. El entrenador Lionel Scaloni colocará el mejor equipo posible para que la noche sea muy especial, en tanto que habrá 20 campeones del mundo de Qatar 2022 que acompañarán al astro rosarino en la función final en su país natal.

"Leo" deja un legado inigualable en el Seleccionado en general, no sólo por su magia dentro de la cancha sino también fuera del verde césped. De hecho, el predio de la AFA en Ezeiza ahora lleva su nombre. Será una tarea colectiva tratar de reemplazarlo lo mejor posible en términos futbolísticos y de liderazgo en el vestuario.

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La posible formación de la Selección Argentina para la despedida de Messi ante Benín

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Llegó el día más triste: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Los 20 campeones del mundo presentes en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez. Gerónimo Rulli. Gonzalo Montiel. Cristian "Cuti" Romero. Germán Pezzella. Nicolás Otamendi. Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña. Leandro Paredes. Rodrigo De Paul. Giovani Lo Celso. Enzo Fernández. Exequiel Palacios. Alexis Mac Allister. Ángel Di María. Thiago Almada. Ángel Correa. Julián Alvarez. Lautaro Martínez.

Los 5 campeones del mundo que no estarán en el homenaje a Messi

Las excepciones serán Alejandro "Papu" Gómez, Franco Armani, Nahuel Molina, Paulo Dybala y Guido Rodríguez.

Los números de Messi en la Selección Argentina

207 partidos desde 2005.

125 goles.

68 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

4 títulos.

Cómo es el Fan Fest

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara una jornada especial para los hinchas de la Selección Argentina con el Fan Fest “Gracias, Leo”, una propuesta que tendrá como eje la despedida de Lionel Messi y el partido frente a Benín. El evento se realizará el martes 6 de octubre de 2026 en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA y servirá para poder ver con una experiencia diferente la despedida del astro.

El Fan Fest abrirá sus puertas a las 12 y se extenderá hasta la medianoche, con una programación que combinará fútbol, música, entretenimiento y distintas actividades para los fanáticos. Uno de los momentos principales será la transmisión en vivo de Argentina vs. Benín, que podrá seguirse en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión, para disfrurtar el encuentro y ver todos los detalles del último baile del rosarino.

Qué artistas tocan en el Fan Fest

La música tendrá un lugar destacado durante la jornada. Según informó la AFA, Kapanga se presentará a las 18.30, mientras que La T y La M subirá al escenario a las 19.30. Además, habrá DJs en vivo y diferentes intervenciones artísticas a lo largo del evento.

Entradas para el Fan Fest "Gracias, Leo"

Se pueden adquirir por la plataforma Deporstick con los siguientes valores:

Entrada general: $30.000.

Pack 2 entradas + estacionamiento: $100.000.

Más detalles del evento

La conducción y animación de la previa estará a cargo de Sergio “Goyco” Goycochea, quien interactuará con el público y participará de distintas propuestas, entre ellas “Penales con Goyco”. También habrá juegos, desafíos y actividades vinculadas con la Selección.

El predio contará además con una Food Zone, espacios interactivos, inflables y corpóreos gigantes, junto con livings temáticos preparados para que los asistentes puedan disfrutar de la jornada. Una de las propuestas especiales será un espacio para fotografiarse junto a las principales copas conquistadas por la Selección: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

La experiencia también tendrá presencia de influencers, streamers e invitados especiales. Entre las actividades anunciadas aparece una transmisión en vivo de “Párense de Manos” junto a Speed, además de diferentes activaciones de los sponsors del evento, con juegos, premios y regalos para los hinchas.

Así, el Fan Fest “Gracias, Leo” buscará convertir la jornada del 6 de octubre en un encuentro multitudinario entre la Selección y sus hinchas, con música y entretenimiento alrededor de un partido que tendrá un significado especial por la despedida de Messi. La propuesta de la AFA apunta a que los fanáticos puedan compartir una jornada de celebración junto al capitán y homenajear una etapa histórica de la Selección Argentina.