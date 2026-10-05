Cuándo fue el primer gol de Messi con la Selección Argentina mayor: a quién se lo hizo

Lionel Messi marcó su primer gol con la Selección Argentina mayor el 1 de marzo de 2006, en un amistoso frente a Croacia disputado en Basilea, Suiza. Tenía 18 años y el partido era parte de la preparación del equipo dirigido por José Pekerman para el Mundial de Alemania 2006. El argentino ya había empezado a ser parte de las nóminas aún siendo muy joven y ya mostraba pinceladas de su calidad.

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Messi fue titular aquella noche y formó el ataque junto con Carlos Tevez y Hernán Crespo. En el mediocampo estaban Juan Román Riquelme, Javier Mascherano y Esteban Cambiasso. Argentina tenía por delante uno de sus últimos compromisos importantes antes de la Copa del Mundo y Pekerman aprovechaba el encuentro para probar variantes y darle minutos a varios de los futbolistas que serían convocados al Mundial.

Cómo fue el partido en que Messi convirtió su primer gol con la Selección Argentina

El partido tuvo un comienzo frenético. Croacia se puso en ventaja y Argentina reaccionó rápidamente. Tevez marcó el empate y, apenas unos minutos después, llegó el primer gol de Messi con la Selección Mayor. La jugada comenzó con una recuperación argentina en campo rival. Messi recibió la pelota sobre el sector derecho, encaró hacia el centro y dejó atrás a un defensor croata. Con su zurda, sacó un remate cruzado que superó al arquero Stipe Pletikosa y terminó contra uno de los palos. Fue el 2-1 para Argentina y el primer festejo del rosarino en la Selección Mayor.

Messi en el cruce ante Croacia.

Después del gol, Messi fue a abrazarse con Riquelme, una de las principales figuras de aquel equipo. El festejo reflejó también la importancia que comenzaba a tener el joven delantero dentro de un plantel que se preparaba para disputar el Mundial. Sin embargo, Argentina no pudo mantener la ventaja. Croacia volvió a marcar dos veces y terminó ganando 3-2. El resultado fue negativo para el equipo de Pekerman, pero el partido dejó una noticia fundamental para el futuro de la Selección: Messi había conseguido su primer gol con la Mayor.

Tres meses después, el entrenador lo llevó al Mundial de Alemania. Messi tenía apenas 19 años y convirtió allí su primer gol en una Copa del Mundo, frente a Serbia y Montenegro. El tanto contra Croacia fue el comienzo de una etapa que terminaría convirtiendo a Messi en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina. También fue el primer capítulo de una carrera que incluyó derrotas en finales, críticas y momentos de incertidumbre, pero que finalmente terminó con los títulos más importantes.

Los títulos de Messi con la Selección Argentina