El regalo que recibió Messi de Benín en su despedida de la Selección Argentina: el significado revolucionario

El el significado revolucionario del regalo que recibió Lionel Messi de Benín en su despedida de la Selección Argentina.

La Selección Argentina vive una noche especial por la despedida de Lionel Messi y Benín aprovechó la histórica jornada para hacerle un regalo al Diez. El significado del presente se remonta a un momento especial de la historia del país africano.

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Durante el sorteo con el áribtro, el capitán del seleccionado beninés, Sessi D'Almeida, saludó a Messi y se hizo un lugar para obsequiarle al rosarino la estatua de una Amazona, que tiene un fuerte lazo con la historia de Benín.

Qué significa la estatua de la Amazona que Benín le regalo a Messi en su despedida

Las Amazonas de Dahomey, uno de los reinos más conocidos de África, batallaron en varias batallas del reino contra Francia, el país que colonizó Benín durante décadas y otros países del continente.

Estatua de las Amazonas en Benín. (Foto: @Periodistán en X).

Según retrató el periodista Fernando Duclos (Periodistán en la red social X), las Amazonas eran reconocidad "por su audacia, arrojo y ferocidad". Incluso en la actualidad en Cotonou, la ciudad más importante de Benín, hay una estatua de bronce, de 30 metros de alto, para rendirles homenaje.

Todas las guerras en las que estuvo involucrado el Reino de Dahomey tenían el principal objetivo de capturar esclavos, ya que se estima que un 20% de los esclavos enviados a América salieron de la ensenada de Benín, equivalente a unos 2 millones. Por ese motivo y la de luchar por la reinado, es que las Amazonas son parte de la historia rica del país que sirvió para liberar a esclavos.

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