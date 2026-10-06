Cuánto dinero cobrará River por la despedida de Messi en el Monumental

La utilización de los estadios para los partidos de la Selección Argentina por parte de la AFA no es gratis y es por ello que la despedida de Lionel Messi se desarrollará en un Estadio Monumental que le dejará una importante ganancia en dólares a River. Todo en el medio de una guerra entre las dos partes después de que el presidente Stefano Di Carlo anunciara el pedido de varios cambios estructurales dentro del fútbol argentino.

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“El presidente Tapia le solicitó a Villarroel que les transmita a las autoridades de su club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental a la Selección en el partido despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre, (dada la repercusión y magnitud mundial del evento) y donar ese canon a una entidad de beneficencia”, expresó el mayor organismo regulador del fútbol argentino en un comunicado.

¿Cuánto cobrará River por el alquiler del Estadio Monumental para la despedida de Lionel Messi?

Aquellas palabras no surtieron el efecto deseado porque River se negó a entregar el dinero correspondiente al alquiler de su estadio a pesar de que se trata de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. A falta de cifras oficiales, se estima que el club recibirá por los encuentros ante Burkina Faso y Benín un ingreso estimado de 1.2 millones de dólares. Una cifra más que significante y que puede ser utilizada para afrontar salarios de jugadores o demás gastos administrativos.

Por otro lado, se debe considerar que al Millonario este tipo de partidos le corresponde nada más que el 10% del total de lo que se recaude. No obstante, hay una serie de descuentos que se aplican porque hay 150 millones de pesos que se encuentran destinados al concepto de gastos fijos.

Mientras que del lado de la AFA se calcula que habrá un importante ingreso de dinero por hacerse cargo de organizar la despedida de Lionel Messi. Si se suman las entradas, la presencia de los sponsors, los derechos de televisión y demás elementos de marketing, el partido de la despedida podría dejar un ingreso mínimo de 6 millones de dólares.

No por nada, se hace uso del Estadio Monumental para este tipo de partidos porque se trata del escenario más grande del fútbol argentino en lo que respecta a capacidad dentro de las tribunas, como las plateas y populares disponibles, sino que también cuenta con la posibilidad de ofrecer experiencias VIP que elevan aún más las ganancias que la AFA puede llegar a percibir por organizar un partido que cuenta con una elevada demanda de parte de los hinchas.