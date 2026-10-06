La Ciudad de Buenos Aires despliega este martes un operativo de seguridad especial por el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina e iluminará varios monumentos con los colores de la bandera para homenajear al excapitán, que jugará su último partido contra Benín a partir de las 20 horas.

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Los monumentos que vestirán los colores de la Argentina son el Obelisco, la Floralis, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario Galileo Galilei y la Torre de la Ciudad, en el sur porteño. Son los mismos íconos que fueron iluminados en cada festejo de los últimos años: la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022 y la noche de la final del Mundial de Qatar.

En cuanto al operativo de seguridad, abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo", una jornada especial que se realizará hasta las 24 horas y donde el público disfrutará de música en vivo, gastronomía, juegos y experiencias interactivas.

¿Qué calles estarán cortadas por el partido de despedida de Messi?

Dado el operativo, la ciudad recomendó con la mayor anticipación posible para facilitar los controles de acceso, para evitar demoras y agilizar el ingreso al estadio, que consta de tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

Además, se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. En tanto, los cortes en la zona de River son los siguientes:

Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler. Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo. Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

entre avenida Del Libertador y Udaondo. Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.

Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

La programación del Fan Fest

Desde las 12 hasta las 00:00, el campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA será el punto de encuentro de cientos de hinchas que podrán vivir de una experiencia integral. La programación musical arrancó a las 17:30 con el show de Kapanga y seguirá a las 18:30 con La T y La M, además de DJs y distintas propuestas de entretenimiento.

También participan referentes del mundo del streaming y el entretenimiento, como los integrantes de “Párense de Manos”, que realizarán una transmisión en vivo desde el predio. La jornada culminará después del partido, con una propuesta artística y musical hasta la medianoche.