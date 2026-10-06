Qué le pasó a Jorge Messi, padre de Lionel Messi y representante del ídolo de la Selección Argentina

Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las personas fundamentales en la carrera de la leyenda de la Selección Argentina, murió a los 68 años. El fallecimiento ocurrió en Rosario, ciudad en la que estaba internado, y generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Jorge estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol.

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Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que Jorge Messi murió este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada. A través de un comunicado, la institución expresó: “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”. Además, el sanatorio remarcó que, por respeto a la privacidad de la familia, no brindaría información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El comunicado del sanatorio.

El rol de Jorge Messi en la vida de Leo

Jorge Messi tuvo un papel central en la trayectoria de Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol. Fue uno de los principales impulsores de la carrera de su hijo y quien lo acompañó cuando, siendo muy joven, viajó a España para comenzar su camino en el Barcelona. Durante aquellos primeros años, se instaló con Lionel en Barcelona y estuvo cerca de cada etapa de su carrera como futbolista.

La figura de Jorge también estuvo presente durante los momentos más importantes de la carrera de Messi con la Selección. Durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, después de marcar su primer gol en el debut frente a Argelia, Lionel protagonizó un momento de enorme emoción y rompió en llanto. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, había explicado entonces.

El mensaje de despedida de Lionel Messi a su papá

Tras conocer la noticia, Lionel Messi publicó un extenso mensaje para despedir a su padre y recordar la relación que tuvieron durante toda su vida.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”.

En su despedida, Messi también recordó aquellos años en los que su padre lo llevaba a entrenar y acompañaba cada partido. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, escribió.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.