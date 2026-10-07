Lionel Messi, hasta las lágrimas en su despedida de la Selección Argentina: "En lo primero que pienso es en mi viejo"

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina y dejó un emocionante discurso tras el partido contra Benín. “Es difícil poder hablar una noche como la de hoy. Se me cruzan muchas cosas. En lo primer que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante 20 años. A pesar de todo lo que hemos vivido, fue un orgullo. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Cumplimos el sueño de ser campeones del mundo", subrayó, entre lágrimas, al asegurar que hoy "es el día más triste" en toda su carrera.

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Lionel habló sobre su despedida de la Selección argentina y dejó una frase que resume el vínculo construido durante todos estos años: “Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”. Sin embargo, reconoció que siente que el momento de cerrar esta etapa estaba cada vez más cerca: “Siento que es el momento, el último Mundial fue demasiado”.

En ese recorrido, Messi recordó uno de los capítulos más importantes de su historia con la camiseta argentina: el sueño cumplido de volver a ser campeones del mundo. “Vivimos hace seis años el sueño mío y de todo el país de volver a ser campeones del mundo”, expresó.

"El último Mundial estuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice"

“Los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar del otro lado con ustedes, bancando a estos chicos y a todos los que vengan”, expresó. En ese sentido, destacó la importancia de mantener la unión del grupo ante lo que viene: “Cuando estamos unidos somos más fuertes que cualquiera”.

El capitán también advirtió que seguramente llegarán momentos difíciles y pidió que el equipo y los hinchas permanezcan juntos. “No es normal todo lo que se hizo en este tiempo y ahí tenemos que estar nosotros”, señaló. Además, apuntó contra quienes esperan un mal momento de la Selección: “Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darle el gusto. Los momentos duros es cuando se ve el grupo”.

También se refirió a las distintas versiones que circularon sobre la final del mundo y aseguró que no ocurrió nada fuera de lo común: “El último Mundial lo tuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”. Y se permitió hacer chistes desde el campo de juego: "La verdad que estoy hablando más que nunca, no me quiero ir, no quiero dejar la cancha. Sobre el final, enfatizó: "Solamente decirles que los quiero, los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios de ser argentinos, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mis sueños con todos ustedes. Los quiero".

Las frases más impactantes del discurso de Messi en su despedida