Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en una noche histórica, en el amistoso frente a Benín en el estadio Monumental. Al margen de la lógica victoria por 3-0, hubo "perlitas" que vale la pena destacar. Tanto antes como durante y después del partido, ocurrieron situaciones que llamaron la atención en las redes sociales, se volvieron virales rápidamente y merecen ser resaltadas.

{{{htmlAmp}}}

El delantero de Inter Miami, de 39 años, se marchó del combinado nacional luego de 21 temporadas, en las que conquistó cuatro títulos en nueve finales disputadas. Además, se consagró como el máximo goleador con 126 gritos, el máximo asistidor con 70 y el futbolista con más presencias, con 208 compromisos.

Las 10 perlitas del 10: lo que dejó la despedida de Lionel Messi.

Las 10 perlitas de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El show de drones

Algo totalmente atípico en general e inédito en el fútbol tuvo que ver con el juego de drones en el espacio aéreo, que con sus luces iluminaron el cielo de la noche en la cancha de River. Allí se formó varias veces la figura de "Leo", tanto de la cara como del cuerpo entero con la camiseta del Seleccionado puesta.

Las 10 perlitas del 10: lo que dejó la despedida de Lionel Messi.

Un hincha de Bangladesh viajó sólo para el partido

El Destape recabó un testimonio único en las afueras del estadio, a minutos de que comenzara el encuentro. Un hombre bangladesí reveló que llegó hasta Buenos Aires para seguir bien de cerca a su ídolo por última vez. "¡Argentina es como mi casa! ¡Vamos Messi, vamos, levántense! ¡Te amo, Messi! ¡Vamos Argentina!", gritó entre otras cosas. Además, mostró la bandera de su país natal que llevaba sobre la espalda.

El árbitro le regaló la pelota y las tarjetas a Messi

El chileno Fernando Véjar le dio el balón del encuentro, la amarilla y la roja al crack, apenas terminado el cotejo. Si bien es una tradición en el fútbol que le entreguen la pelota al jugador que marcó tres goles en un mismo compromiso y en este caso la "Pulga" anotó sólo uno, se hizo una excepción por lo que significaba una noche tan especial.

Un efectivo de seguridad se desmayó mientras cantaba La Sole

Una persona del operativo de seguridad se desmayó cuando Soledad Pastorutti le cantaba a Messi, lo que motivó la rápida asistencia de quienes se encontraban cerca del escenario y del campo de juego. La situación ocurrió durante el tramo final de la jornada, con el estadio todavía ocupado por los jugadores, los familiares, el cuerpo técnico y buena parte del público. Por fortuna, no pasó a mayores y el hombre se encuentra en buenas condiciones.

"Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir"

Sobre el final del discurso, que duró casi diez minutos, Messi hizo reír a todos cuando dijo: "Bueno, estoy hablando más que nunca, pero no me quiero ir de acá... Gracias por todo, los quiero".

Regalos curiosos antes del partido

Antes del sorteo protocolar, el capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le entregó a Messi varios obsequios en representación de su seleccionado: una réplica de la Estatua de la Amazona, símbolo de Cotonú y de la historia de las Amazonas de Dahomey. También una rosa, el banderín del equipo africano y una carta escrita a mano por los futbolistas. D’Almeida explicó que la estatuilla estaba destinada a Antonela Roccuzzo, esposa del astro, ya que en su país representa la fuerza de las mujeres.

La Sole, con las tarjetas en la mano post partido

Agustín Giay le pidió el poncho a La Sole y se lo cambió por la campera de la Selección

Un hincha vino desde Francia por Messi y "Sofi" Martínez se emocionó

¿Infidelidad en vivo de una hincha?

Llamó la atención cuando, en la previa al encuentro, las cámaras enfocaron a una joven que estaba en la tribuna con la mano de su novio apoyada sobre su espalda. Apenas notó que la estaban filmando, la chica le retiró la mano al joven, como avergonzada, y se empezó a peinar mientras miraba para otro lado. ¿Estaba de trampa o fue simplemente una casualidad del momento? Lo cierto es que el video se volvió viral rápidamente a través de X (ex Twitter), por lo que desató un sinfín de comentarios y opiniones de los usuarios.