Las jubilaciones, pensiones, la AUH y el resto de las prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 1,9% en noviembre de 2026, de acuerdo con la inflación registrada en septiembre y difundida por el INDEC. En concreto, el aumento será de $ 8.282,48, una suma que no alcanza para comprar dos kilos de pan francés tipo flauta, según el Indec.

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Con esta actualización, el haber mínimo pasará a ser de $ 444.202,44 durante el undécimo mes del año. Si el Gobierno mantiene el bono de refuerzo congelado en $ 70.000 para quienes perciben la mínima, el haber total alcanzará los $ 514.202,44.

La actualización de los haberes previsionales y de las asignaciones de ANSES se realiza bajo la fórmula de movilidad establecida mediante el DNU 274/24, que determina ajustes mensuales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo también alcanza a distintas prestaciones sociales. Por ese motivo, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) subirán a $ 159.625,87 en noviembre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre

Desde marzo de 2024, los haberes previsionales se actualizan tomando como referencia el último dato disponible del IPC, de acuerdo con el esquema establecido por la nueva fórmula de movilidad.

Con el aumento del 1,9% correspondiente a noviembre, los principales haberes quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono:

Jubilación mínima: $ 444.202,44

Jubilación máxima: $ 2.989.061,80

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.361,95

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.941,72

Prestación Básica Universal (PBU): $ 203.202,34

Si se adiciona el bono de $ 70.000, la jubilación mínima con bono alcanzará los $ 514.202,44, la PUAM con bono los $ 425.361,95 y la PNC con bono los $ 380.941,72.

AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobrarán desde noviembre

La actualización del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre informada por el INDEC, también impactará sobre las asignaciones familiares y universales.

De esta manera, desde noviembre de 2026 los principales montos serán: