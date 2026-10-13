El FMI empeoró el pronóstico de crecimiento, inflación y desempleo para Argentina

El deterioro de la situación macroeconómica bajo el gobierno de Javier Milei ya es oficialmente reconocido por el Fondo Monetario Internacional. En seis meses, el organismo de crédito recortó fuertemente el pronóstico de crecimiento para este año, mientras que pasó a estimar una mayor inflación y un mayor desempleo.

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Así quedó plasmado en el último Monitor Económico Mundial (World Economic Outlook o WEO por sus siglas en inglés), que el FMI dio a conocer el último lunes por la noche con los principales indicadores económicos de todos los países del mundo.

Ahora, el Fondo espera que Argentina crezca un 2,1% este año, cuando en los informes del WEO previos, tanto en abril como en julio, estimaba que el PBI aumentaría un 3,5%. Del mismo modo, para 2027 proyecta un crecimiento de la economía del 3,5%, cuando antes consideraba que sería del 4%.

Al mismo tiempo, ahora el FMI espera una inflación del 29,5% en 2026 y una del 18% para 2027, cuando hace seis meses esperaba que la suba de precios fuera del 25% para este año y del 12,5% para el año próximo. Además, el Fondo proyecta un desempleo del 7,6% para 2026 y uno del 7,1% para 2027, cuando en el WEO de abril pasado esperaba que la desocupación fuera del 7,2% este año y del 6,9% el año próximo.

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