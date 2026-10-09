El mercado advierte que Argentina ya entró oficialmente en recesión

Finalmente ocurrió. Tras dos años sufriendo el sube y baja y las "dos velocidades", la economía no aguantó y ya entró oficialmente en recesión al cierre del tercer trimestre, según dan por sentado unánimamente las principales consultoras del mercado.

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La recesión técnica se produce cuando se da una contracción de la economía durante dos trimestres consecutivos. El Indec ya midió una caída de la actividad en el segundo trimestre de 2026, del 0,6%. Ahora, tras el fin de septiembre, todas las previsiones indican que también se contrajo en el tercero, sobre todo tras confirmarse la baja de la actividad de un 2,9% intermensual en julio en el último EMAE disponible.

Así quedó reflejado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central a partir de los pronósticos de consultoras y bancos. El informe de septiembre, que se conoció el último martes, mostró que para el tercer trimestre se estima un achicamiento de la economía del 1,0%, lo que supone un fuerte contraste con el crecimiento del 1,1% que se preveía para ese mismo período en el REM anterior, elaborado a fines de agosto.

Se trata de la segunda vez que la economía entra formalmente en recesión bajo el gobierno de Javier Milei, luego de la contracción del PBI que se produjo entre el primer y el segundo trimestre de 2024, durante el ajuste de shock inicial (y que, vale decir, ya venía de una caída del cuarto trimestre de 2023). La confirmación la dará el Indec cuando publique el EMAE de septiembre, el próximo 24 de noviembre.

Básicamente, los sectores ganadores del modelo, como energía, minería, agro, intermediación financiera, ya no logran compensar la cada vez más profunda caída de los sectores con más peso en la economía real, como la industria, el comercio y la construcción.

El anticipo de las consultoras

Argentina ya había estado a punto de entrar en recesión también en 2025, algo que se evitó a último momento cuando el Indec corrigió al alza los datos del EMAE de agosto a diciembre de ese año. Pero esta vez, subrayan las consultoras, esto luce sumamente improbable.

"Esta semana se verificó una recuperación de la industria y la construcción en agosto, pero de mucha menor magnitud que la caída de julio (industria: 1,9% vs. -5,1%; construcción: 0,4% vs. -4,4%). Nuestros modelos de nowcasting anticipan una recuperación del EMAE para agosto, pero en una magnitud que haría improbable evitar la recesión técnica, dado que el tercer trimestre cerraría con un PBI a la baja, al igual que el segundo", alertó un informe de LCG de este mismo jueves.

Del mismo modo, Analytica advirtió que "el rebote de agosto es leve y recupera apenas una cuarta parte de lo perdido en julio, por lo que la actividad sigue transitando los niveles más bajos del año". En ese marco, destaca que "la mejora se apoyó en pocos sectores, pero de peso: el complejo automotriz y la siderurgia de productos planos", pero añade que "aun con esta mejora, si la actividad se estabilizara en septiembre en el nivel de agosto, el tercer trimestre cerraría con una caída del 2,5% respecto al segundo trimestre", y precisa que "para evitar una recesión técnica, el rebote de septiembre debería ser mayor a 7% mensual sin estacionalidad", un número virtualmente inalcanzable.

"Hacia adelante, la fuerte caída mensual de julio dejó casi jugada la suerte del tercer trimestre. En particular, para que el mismo no dé caída contra el segundo, en agosto y septiembre, el EMAE debería promediar un ritmo mensual de expansión de +3%, algo que no hemos visto en los últimos 20 años, y/o tener un significativo reajuste de los valores del segundo trimestre y de julio", calculó la consultora Outlier. Por lo que, remarcó en un reciente informe, "es bastante probable que veamos dos trimestres consecutivos de caída contra el trimestre anterior para la serie con ajuste estacional, cumpliéndose la definición localmente más usada de recesión".

Para Andrés Asiain, titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), el 2026 entero todavía ofrece una leve suba, pero por impulso del primer semestre, mientras que el segundo semestre muestra "una entrada en una caída leve".

"Los sectores de exportación primaria, especialmente hidrocarburos y minería, no alcanzan compensar las economías de mercado interno, como industria, construcción y comercio, cuya recesión se vincula con los ingresos que no logran recuperar frente a la inflación. Y, por el otro lado, el otro impulso del gasto público sigue en el mercado de las políticas de ajuste. La expansión del consumo vía crédito también está agotada por el aumento de la mora familiar. Entonces esa combinación hace que no haya un mercado interno que pueda hacer despegar la economía", explicó Asiain.⁠​⁠‍⁠

Haroldo Montagu, exviceministro de Economía y economista de la consultora Vectorial, resaltó que "la economía ya está en recesión. Los datos no han salido todavía, pero es virtualmente imposible que los meses de agosto y septiembre alcancen a compensar la caída del 2,9% del EMAE de julio".

Para peor, el pronóstico no es bueno. "El modelo económico de Milei ya dio todo lo que tenía para dar en términos de actividad económica", por lo que "no parece que la cosa vaya a revertirse", ya que "cualquier modificación implicaría algún tipo de cambio en la estrategia monetaria, cambiaria o fiscal. Y por lo por lo que parece, el Gobierno no está dispuesto a acceder en nada de eso, y a sostener una recesión o contracción del mercado interno y aumento del desempleo a costa de sostener una inflación que, a pesar de todos los esfuerzos para bajarla, sigue en el 2% mensual", cerró Montagu.⁠