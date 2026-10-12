Las razones que condenan a Milei a la derrota, el peligro Trump y el intento de salvarse vía batalla cultural

La inflación no es el problema; el problema es la caída permanente del ingreso disponible que queda luego de pagar lo servicios públicos.

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El desempleo no es el problema; el problema es el reemplazo del empleo bien pago por empleo precario mal pago.

La jubilación no es el problema; el problema es el bono congelado.

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Las deudas no son el problema; el problema es la acumulación de los intereses usurarios.

El problema no son las manifestación pacíficas o violentas; el problema es el aumento exponencial de argentinos que sufren enfermedades mentales, los que terminan internados y los que se suicidan.

El país cambió como cambió el mundo y los problemas son otros. De ahí que los datos a elegir para analizar el bienestar o malestar de la población son distintos como también su impacto político.

Durante décadas nos acostumbramos a que los gobiernos perdían elecciones y hasta caían por corridas cambiarias o por fuertes procesos inflacionarios: explosiones. Hoy el problema son las implosiones: la agonía del consumo, la agonía del empleo, la agonía del endeudado, la tortuosa precarizacion de la vida cotidiana.

El nuevo escenario obliga a repensar cuánto va a impactar en el electorado en 2027 la baja de la inflación y cuánto la precarización general de la población.

Se suele decir que Carlos Menem reeligió gracias a bajar la inflación. Algunas diferencias: la bajó de un cinco mil por ciento en 1989 a cero en 1995. No es el caso actual. Por otro lado, en la reelección del riojano jugó fuerte el voto cuota. Cuidar la estabilidad para poder pagar los viajes, electrodomésticos y otros bienes y servicios comprados en cuotas. Hoy, con Milei, una buena parte de la sociedad no puede pagar las cuotas de los créditos que tomó.

“Es la economía estúpido", fue el lema de Bill Clinton en 1992 cuando competía con George Bush padre. La mayoría de los consultores traduce esa reflexión en el estado del empleo y el consumo. No se ganan elecciones por la variación del PBI; se ganan, fundamentalmente, por la evolución del poder adquisitivo.

Empleo

A diferencia de lo que ocurrió durante los 90 cuando la crisis derivó en un fuerte crecimiento del desempleo, que tocó un pico del 18% y se mantuvo en dos dígitos hasta el fin del gobierno de Menem e incluso del de Fernando de la Rua, hoy la caída de puestos no es tan dramática. La que es dramática es la caída de la calidad el empleo. Se reemplazan puestos de calidad por trabajos no registrados y por rebusques independientes con ingresos de sobrevivencia.

Según un informe de Cepa con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que mide un universo que abarca al 62% de la población, en el último trimestre de 2023 había en el país 9.964.000 asalariados. En el primer trimestre de 2026, esa cifra había caído a 9.669.000. Se perdieron 295 mil empleos asalariados.

Pero eso es solo una parte del problema. Al final del gobierno de Alberto Fernández había 6.404.000 empleados registrados; hoy quedan 6.004.000. Se perdieron 400 mil empleos asalariadas registrados. La mayoría de ellos pasó a empleos precarios o se convirtieron en trabajadores independientes no registrados con escasos ingresos. El proceso de deterioro se aceleró en el ultimo año.

El problema mayor es la precarización del empleo. Los trabajadores registrados tienen un salario medio en la actualidad de 1.433.000 pesos y uno no registrado gana casi la mitad: 706.200. Datos de la EPH del Indec también.

Lo que va bajando es la masa de ingresos de los trabajadores, una de las principales razones por las que se contrae el consumo.

A eso se suma la caída constante del ingreso real de lo jubilados porque el bono está congelado. Todo contrae la masa de ingresos y así el consumo.

Ingreso disponible

Otra razón que contrae el consumo es la suba de las tarifas de servicios públicos que recortan fuertemente el dinero disponible de las familias para otros gastos. Según datos de la Consultora Equilibra, el ingreso disponible de los hogares de Argentina volvió a deteriorarse en junio, pese a una inflación que mostró cierta moderación en el mes.

El ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó 0,5% mensual y 6,9% interanual en el sexto mes del año, mientras se ubicó 16,9% por debajo del nivel promedio registrado entre enero y septiembre de 2023. Esa caída del ingreso disponible es la principal razón del derrape del consumo

Consumo

Según datos de la consultora Scentia de agosto pasado, de los 32 meses de gobierno de Javier Milei en 24 cayó el consumo. La caída total de noviembre de 2023 a agosto de 2026 fue de 18 por ciento: una enormidad. La peor caída desde 2002 post crisis de 2001. El proceso de deterioro del consumo se aceleró en 2026. Contando desde diciembre del 2025 que cayó, van 9 meses consecutivas de derrape.

El 2027 será peor

Todos los análisis políticos se hacen en base a que la economía no mejorará el año próximo. La realidad es que todo indica que va a empeorar. La caída del ingreso disponible se aceleró y seguirá su curso porque el Gobierno se comprometió con las empresas de servicios públicos a darle aumentos mensuales 2 puntos arriba de la inflación. Las jubilaciones se seguirán deteriorando porque el bono esta congelado. Se eliminó el Plan Potenciar Trabajo con casi un millón de beneficiarios. En agosto, el Gobierno realizó el mayor ajuste mensual de gastos desde que asumió y el Presupuesto 2027 ajusta aún más. El deterioro de la calidad laboral crece al ritmo de la recesión y de la quita de multas para los empleadores que tienen trabajadores no registrados.

Todas las medidas y el devenir mismo del proceso son contractivos. Es más, varios de estos indicadores están acelerando su caída. El año próximo, año de elecciones presidenciales, pinta peor que el actual.

Ruido financiero en el año electoral

Hay un dato crucial que se suma y que no es responsabilidad de la actual administración: los ruidos en el mercado financiero que impactan en la economía en cada elección presidencial. Fundamentalmente cuando puede ganar el peronismo. En este caso se dan en medio de una crisis internacional que deprime el precio de los bonos soberanos en varias de las grandes potencias. La compra de dólares de los argentinos está en tres mil millones mensuales. Anualizado da 36 mil, pero el 2027 aún no llegó. ¿Cuánto compraran en el año de las elecciones?

En el marco del proceso electoral muchos querrán saber el precio del dólar de los candidatos. Cuando Milei asumió costaba 366 pesos. Devaluó y lo llevó a 800 pesos. Esos 800 actualizados a la inflación de agosto último son 2780 pesos. De hecho los 366 de Alberto Fernández actualizados dan 1598. Hoy cuesta 1535, menos aún que el dólar Alberto. Si a Milei le parecieron poco esos 366 que hoy son 1598 es factible que él mismo, luego de ganar, devalúe la misma cantidad que en 2023 y lo lleve 2780.

Milei tiene por delante la elección crucial que enfrentará Donald Trump, su prestamista de última instancia. Los demócratas, que podrían pasar a tener mayoría en ambas cámaras, promueven un proyecto para prohibir que Estados Unidos asista financieramente a otros países. El proyecto menciona taxativamente a Argentina. En cualquier caso, los mercados van a jugar en contra del gobierno el año próximo sumando así un nuevo factor que perjudicará la economía.

Una vez concluido que Milei llegará a las elecciones en esas condiciones, la pregunta es si se puede ganar una elección en Argentina con una fuerte caída del ingreso, del consumo y una extraordinaria precarización del trabajo. Clinton diría que no. Cristina dijo varias veces que se gana con aumento del poder adquisitivo. Muchos dicen que Bolsonaro hizo una excelente elección en 2022 luego de un pésimo gobierno. Es cierto en parte. En 2021 Bolsonaro impulsó el consumo un 3,6% y en 2022 un 4,3% y no le alcanzó.

Milei juega fuerte a la batalla cultural, trabaja en redes y medios amigos para sostener el espíritu anti kirchnerista y espera que Santiago Caputo y algún Cerimedo lo apoye en las redes en los últimos días con todo tipo de artimaña. ¿Le alcanzará? Si gana con semejante deterioro social sería otra democracia, distinta a la que vivimos en las ultimas décadas. Difícil que el chancho vuele.