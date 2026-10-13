Karina se bajó del viaje de Milei, cuida la sesión del 15 y crecen las críticas a Luis Caputo

Karina Milei se bajó este martes del viaje del Presidente a Estados Unidos, a sólo horas de que su hermano Javier Milei parta rumbo a ese país, en medio de los cuestionamientos a su ministro de Economía, Luis Caputo. El presidente viaja hacia Washington DC a las 23 horas. En un acto sorpresivo, otra vez no va acompañado de su hermana. La última vez también se había bajado, tras el escándalo en la quinta de Olivos. Ese día, Milei echó a todo el personal encargado de la residencia y a una de las manos derecha de Karina, Belén Agudiez.

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Esta vez la fuente de la tensión es otra. Milei salió el domingo públicamente a respaldar a Caputo. Dijo de él que ambos tienen una "relación simbiótica". Fue un mensaje para afuera pero sobre todo para adentro. Es que "Toto" es cuestionado internamente. El ministro había reclamado al ala política cerrar ya acuerdos con los gobernadores. Pero en el karimenemismo por ahora demoran esas decisiones.

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En las últimas horas, una fuente de esa órbita cruzó al ministro de Economía: "Que Toto se ocupe de lo que se tenga que ocupar, que no se meta donde no se tiene que meter", afirmó ante El Destape. El clima interno está caldeado. "Es como si nosotros nos metiéramos en una decisión o una medida económica. Que haga su trabajo. Acá las tareas están bien divididas", afirmó esta fuente en off a este portal contra el ministro.

El ala política del Gobierno cree que no hay que apurarse para cerrar acuerdos urgente con los gobernadores. Y por otro lado también creen que no cambiará ninguna decisión en el mundo financiero si hay alianzas o no con las provincias. "El CEO de JP Morgan o el de Blackrock no van a tomar una decisión en base a si Lule (Menem) cerró o no un concejal en un pueblo de Tucumán", se burlaron en el Gobierno sobre las críticas de Caputo.

Caputo quiere que se suspendan ya las PASO para dar un mensaje a los mercados y no sufrir una corrida en 2027, como les pasó a los últimos dos presidentes tras las primarias. Por eso, Milei salió el domingo pasado a intentar a apagar ese incendio. "Tenemos 125 mil millones de dólares de reservas para el año que viene", dijo en Radio Mitre en un mensaje a varias bandas. El Gobierno trabaja ya en un escenario con PASO para el año que viene.

A contrarreloj

El deadline que se puso la Casa Rosada es el 1º de noviembre. Si hasta ese día no hay media sanción, habrá internas en 2027. A Milei le quedan poco más de 15 días.

Este martes, hay reunión de mesa política en la Casa Rosada. ¿Quién estará ausente? Luis Caputo. Está en Tailandia. La semana pasada tampoco había ido a la reunión de gabinete y se había suspendido la reunión de mesa política. Hace varios días que el ministro no se ve con Karina Milei.

Mientras tanto, la hermana presidencial se queda en el país para cuidar la sesión del jueves 15. En el Gobierno están confiados de que la sesión opositora con temas candentes como discapacidad, morosidad y DNU 70 no tendrá quórum. El Gobierno logró pinchar esta sesión con negociaciones con la Corte Suprema para el fallo que finalmente salió el viernes pasado dejando vigente la ley de tierras.