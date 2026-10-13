La oposición insiste con la sesión por la derogación del DNU 70, pero todavía faltan votos

La oposición insistirá hasta último momento en reunir el quórum para la sesión especial convocada para el jueves a las 14, cuyo punto central es la derogación del DNU 70/2023. "Toda sesión para la oposición es una construcción que hasta último momento no tenés el número exacto", sostuvo el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. Su compañera de bancada Paula Penacca calculó que aún les faltaban "8 o 9 diputados", aunque todavía tenían tiempo para convencer a legisladores de algunas provincias que seguían en duda.

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Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistió en que la sesión había perdido sentido a partir del último fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras y que sólo apuntaba a "generar caos". A la disputa parlamentaria se suma la gran movilización que el movimiento estudiantil prepara para esa misma jornada, con el acompañamiento anunciado de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

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Martínez le respondió a Menem que "la gran máquina generadora de caos en la Argentina es el gobierno de Milei" y enumeró una serie de medidas que, a su entender, alteraron la vida de las personas. El jefe del bloque opositor puso el foco en el primer fallo de la Corte Suprema, que le negó legitimación al Centro de Ex Combatientes de La Plata para cuestionar el artículo 159 del DNU 70, referido a los límites a la compra de tierras por extranjeros. Según señaló, el máximo tribunal enmendó esa decisión diez días más tarde, al aceptar la causa presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie. El fallo que dejó sin efecto la ley de Tierras provocó la reacción opositora y abrió una oportunidad para avanzar con la derogación de todo el decreto, que Javier Milei firmó apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada.

Además, la oposición sumó al temario otros dos proyectos sobre cuestiones muy sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la ley de endeudamiento familiar. El oficialismo buscó desactivar la convocatoria con una sesión paralela para el próximo miércoles 21, cuyo temario replica las iniciativas sobre discapacidad y morosidad familiar. A eso sumó la promesa de incorporar a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un artículo que mantenga el límite del 15% a las tierras que pueden quedar en manos extranjeras. La apuesta de la Casa Rosada es captar los votos de los bloques del centro, que muchas veces se muestran reticentes a votar junto al kirchnerismo, pero que en este caso comparten la preocupación por temas que, hasta hace poco, al oficialismo no le interesaban en lo más mínimo.

Germán Martínez no quiso hacer recuento de cómo venía el recuento de apoyos, pero a los habituales votos de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda hbaían sumado los de otros pequeños bloques convocantes.