La elección presidencial de 2027 aparece hoy como un empate. Según la encuesta de QMonitor correspondiente a octubre de 2026, en el escenario de primera vuelta medido por la consultora Javier Milei y Axel Kicillof reúnen 31% cada uno, con un cuarto del electorado sin definir entre el voto en blanco (9%) y la indecisión (16%).

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La paridad se repite —y se estrecha— en la segunda vuelta: Milei 42%, Kicillof 41%, una diferencia de un punto que queda muy por debajo del margen de error del estudio, de +/- 2,4%. En la práctica, el informe describe un sistema político partido en dos mitades casi exactas, donde ninguno de los dos liderazgos logra expandirse con la contundencia necesaria para asegurar el triunfo.

Primera vuelta: el empate técnico y el desgaste de Milei

En el escenario electoral N°1, que enfrenta a cuatro dirigentes, los resultados son:

Candidato Intención de voto Javier Milei 31% Axel Kicillof 31% Myriam Bregman 7% Juan Schiaretti 6% En blanco 9% No sabe 16%

El dato relevante no es sólo el empate, sino la trayectoria que lo produjo. La serie histórica de QMonitor muestra que Milei tocó su techo en 45% en diciembre de 2025 y enero de 2026, cayó a 29% en marzo y desde julio quedó amesetado en 31%. Kicillof, en cambio, se movió en una banda más angosta —entre 25% y 31%— y llegó a su mejor registro del año justo en septiembre, cuando alcanzó al Presidente.

Por detrás, Bregman (7%) y Schiaretti (6%) completan un reparto en el que la oferta opositora no peronista no consigue consolidarse.

Qué pasa cuando se pregunta por partidos y no por nombres

Medida por espacio partidario, la foto cambia de forma relevante: La Libertad Avanza (LLA) obtiene 26%, mientras que el peronismo (23%) y el kirchnerismo (13%) suman 36% entre las dos etiquetas. Más atrás quedan el PRO (8%), la izquierda (5%) y la UCR (2%). El 4% votaría en blanco, otro 4% elegiría otra fuerza y 15% no sabe.

Es decir: cuando se vota un nombre, Milei empata; cuando se vota una identidad partidaria, el oficialismo queda por detrás de la suma peronista. La diferencia entre ambas mediciones es la magnitud exacta del liderazgo personal del Presidente dentro de su propio espacio.

Balotaje N°1: Milei 42% - Kicillof 41%

El escenario de segunda vuelta entre el Presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el más ajustado de la serie. La evolución desde febrero muestra cómo se cerró la brecha:

Mes Javier Milei Axel Kicillof No sabe Feb '26 40% 33% 11% Abr '26 37% 35% 13% Jul '26 41% 42% 17% Ago '26 40% 42% 18% Sep '26 42% 41% 16%

Milei recuperó el primer lugar en septiembre después de dos meses abajo, pero lo hizo por un punto. La segmentación política explica por qué ninguno despega:

Mileístas: 96% vota a Milei.

PJ-K: 99% vota a Kicillof.

Izquierda: 100% vota a Kicillof.

PRO: 70% Milei, 9% Kicillof, 21% no sabe.

UCR: 34% Milei y 64% no sabe.

Independientes: 38% Milei, 30% Kicillof, 32% no sabe.

Los dos bloques duros están blindados. La elección, según estos números, se dirime entre los independientes y los votantes radicales, los dos segmentos donde la indecisión supera o iguala a cualquier preferencia.

Balotaje N°2: Milei 34% frente a Daniel Hadad y un 51% que no sabe

El segundo escenario de segunda vuelta mide al Presidente contra Daniel Hadad, el fundador de Infobae. Ahí Milei obtiene 34%, Hadad 15% y 51% no sabe qué haría.

Segmento Javier Milei Daniel Hadad No sabe Total 34% 15% 51% Mileístas 82% – 17% PJ-K – 25% 74% PRO 47% 36% 18% UCR 29% 33% 38% Izquierda – 21% 79% Independientes 30% 14% 56%

El resultado es menos un pronóstico que una medición de desconocimiento: Hadad no tiene estructura electoral y la mitad del electorado no sabe qué haría frente a una oferta de ese tipo. Aun así, el dato que incomoda al oficialismo es otro: Milei pierde ocho puntos respecto del balotaje contra Kicillof cuando desaparece del escenario el adversario peronista. Sin polarización, el voto propio se contrae.

Pisos y techos: el 56% nunca votaría a Milei

El estudio también midió para cada dirigente si el electorado lo votaría, podría llegar a votarlo o nunca lo votaría. Los rechazos son el verdadero límite del tablero 2027:

Dirigente Seguro lo votaría Podría votarlo Nunca lo votaría No sabe Axel Kicillof 25% 17% 53% 6% Javier Milei 25% 16% 56% 4% Myriam Bregman 12% 25% 48% 14% Victoria Villarruel 11% 32% 49% 8% Daniel Hadad 1% 19% 50% 29% Dante Gebel 1% 10% 59% 30%

Milei y Kicillof tienen el mismo piso (25%) y techos casi idénticos (41% y 42% sumando el voto posible), con mayorías que los rechazan de plano. Victoria Villarruel aparece con el menor núcleo propio (11%) pero el mayor margen de crecimiento potencial (32% "podría votarla"), mientras los nombres extrapartidarios —Hadad y el pastor Dante Gebel— no registran voto duro.

El clima de 2027: más rechazo que entusiasmo

Los indicadores de contexto refuerzan la lectura de una elección definida por el miedo al otro:

55% prefiere que Milei no sea reelecto y 33% prefiere que sí. En julio la relación era 63% a 30%: el Presidente mejoró, pero sigue en desventaja.

46% prefiere que el peronismo no vuelva al poder y 44% que vuelva, un empate estadístico.

Ante la pregunta de qué sería peor para el país, 47% dice que gane Milei y 44% que gane el peronismo .

56% está de acuerdo con que una reelección de Milei "será un retroceso para Argentina" (45% muy de acuerdo); 38% está en desacuerdo.

46% cree que el regreso del peronismo o el kirchnerismo sería un retroceso , contra 47% que no lo cree.

54% se declara dispuesto a votar a alguien que no le gusta del todo si puede ganarle al candidato que menos quiere, diez puntos más que en mayo (44%).

Ese último dato es el que organiza todo el resto: la disposición al voto estratégico crece mes a mes y convierte a 2027 en una elección donde el adversario, más que el candidato, define la conducta electoral.

El telón de fondo: aprobación en 35%

El escenario electoral conviven con una gestión en terreno negativo. La aprobación de Milei se ubica en 35% y la desaprobación en 61%, lejos del pico de 51% de diciembre de 2025. Incluso dentro de su propio electorado hay erosión: la aprobación entre los mileístas, que llegó al 100% en noviembre de 2025, bajó a 84% en esta medición. Entre los votantes del PRO cayó a 47% y entre los radicales, a 25%.

Ficha técnica