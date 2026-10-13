La mesa política volvió a reunirse en Casa Rosada tras varias semanas atravesadas por distintas diferencias entre sus miembros y rumores de conflictos. Con Javier Milei rumbo a Estados Unidos y con Luis Caputo en el FMI, se buscó apaciguar el clima que alimentaba la salida del ministro de Economía.

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Sin embargo, Karina Milei decidió invitar en esta ocasión al principal rival interno del gabinete, Federico Sturzenegger. El ministro de desregulación presentó los avances del proyecto de ley de Mercado de Capitales, que contempla modificaciones a 17 leyes vigentes. Según informaron fuentes oficiales el proyecto se encuentra en etapa de definiciones y será presentada públicamente antes de su envío a la Cámara de Diputados para el inicio de su tratamiento.

“Están ultimando detalles en la Secretaría Legal y Técnica. Cuando esté cerrado va a haber una presentación formal para que sea discutido ahora”, contaron desde la mesa política. Si bien al año legislativo le queda un mes y medio, el objetivo es que la discusión comience en este periodo de sesiones. “No se habló de extraordinarias. Es un proyecto de desregulaciones y que hacen para favorecer a comercios y pymes tiene el espíritu de transformación y desregulación de este gobierno”, completaron.

Desde el entorno de Karina Milei quisieron dejar atrás los rumores de salida del ministro de economía. “Caputo no está en discusión”, aseguraron tras haber sido ratificado públicamente por Javier Milei. “Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del gobierno”, dijo el Presidente y dio por concluida cualquier discusión sobre el rumbo económico.

La agenda legislativa es desafiante para el oficialismo con varios proyectos cuyo tratamiento se empantanó y se quieren acelerar para tener aprobados en las próximas semanas. Martín Menem, hizo referencia a la sesión del 21 de octubre, donde se buscará llevar a cabo el tratamiento de diversas iniciativas, entre ellas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Martín Menem repasó el detalle de la sesión del 21 de octubre convocada por La Libertad Avanza donde se buscará aprobar el proyecto sobre Malvinas y el Consejo de Seguridad, la propuesta oficial de asistencia a discapacitados y endeudados, entre otros. En la mesa política quisieron bajarle el precio a la sesión de este jueves convocada por la oposición para derogar el DNU 70 que incluía, entre otros puntos, la derogación de la ley de tierras. En el cálculo de las autoridades del Congreso la sesión se caerá por falta de quórum. Habrá marcha de universidades, gremios y docentes en Plaza Congreso.

El mayor apuro rodea a Patricia Bullrich quien es presionada para que avance la reforma política que elimina las PASO. En la mesa política creen que se está muy cerca de conseguir los votos aunque la jefa del bloque oficialista del Senado sostenga lo contrario. “Con Patricia ya hablamos la última reunión, las diferencias las va a plantear en privado y el viernes se vio con Milei”, matizaron desde un despacho de Casa Rosada.

“Estamos trabajando muy bien para suspender las PASO, creemos que estamos bien. Hubo una mejora”, se evaluó en el cónclave. El jefe de gabinete, Diego Santilli, viene sosteniendo un raid de reuniones con gobernadores en ese sentido tras la buena sintonía encontrada con los 12 gobernadores que viajaron con el Gobierno a Paros. “Para discutir la estrategia electoral falta, son momentos distintos. Una cosa son las paso que tiene que ver con las reglas electorales y otra cosa es la elección”, definió un participante del encuentro. Hoy la estrategia electoral de cada provincia y la eventual alianza con el oficialismo es lo que traba los votos para las primarias.

La reunión estuvo atravesada por la salud del Papa León XIV. “Hasta el momento no se registraron modificaciones en el itinerario previsto y continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para su llegada al país”, expresaron.