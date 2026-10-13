Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
El Banco Nación cotiza el dólar oficial este martes, 13 de octubre, a $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una variación de -0,32%. La entidad pública marca así los valores de referencia para las operaciones del día.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
Este martes, el dólar blue se cotiza en el mercado informal a $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
En la actualización de este martes, 13 de octubre, el mercado de contado con liqui muestra al dólar CCL cotizando a $1607.8609 para la compra y $1617.2301 para la venta, con una variación de 0,58%. La referencia del contado con liquidación se sigue de cerca y estos valores marcan el pulso de la rueda.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este martes 13 de octubre con un precio de compra de $1532.74 y un precio de venta de $1535.25, una variación de 0,16%; en el mercado de bonos, esta referencia acompaña la actualización normal de la cotización implícita del dólar bolsa.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
El dólar oficial del Banco Nación cotiza este martes, 13 de octubre, a $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una variación de -0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 13 de octubre
En el mercado informal, el dólar blue cotiza este martes, 13 de octubre, a $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 12 horas
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El mercado cambiario inicia la semana con el feriado. Si bien no hay valores de referencia ni mercados abiertos para operar, estas son las cotizaciones al cierre del viernes.
A cuánto cotiza el dólar este 12 de octubre
Hace 12 horas
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El Banco Central publicó las nuevas proyecciones del mercado para el cierre del año. Los analistas ajustaron sus estimaciones sobre el tipo de cambio, la inflación y la actividad económica.
El valor del dólar según REM
Hace 18 horas
Milei aseguró que tendrá U$S 125.000 millones para enfrentar una corrida en 2027
El Presidente afirmó que el Gobierno contará con divisas provenientes del comercio, acuerdos de financiamiento, swaps y contratos de dólar futuro. También sostuvo que la Argentina llegará mejor preparada que en las elecciones de 2025.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 12 de octubre
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre
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13:07 | 10/10/2026
Un economista cercano a Milei pidió devaluar: "Tipo de cambio real más alto"
Alberto Ades, economista cercano a Javier Milei y mencionado como posible reemplazante de Luis Caputo, planteó la necesidad de un tipo de cambio real más alto para aliviar a los sectores afectados por las importaciones. Advirtió que no todas las actividades lograrán sobrevivir y reconoció las dificultades de aplicar una devaluación sin acelerar la inflación. Sus declaraciones profundizan las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno en plena recesión.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 10 de octubre
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16:03 | 09/10/2026
¿Palito a Caputo? Un economista cercano a Javier Milei cuestionó el precio del dólar
Alberto Ades destacó los avances fiscales y la desinflación, pero planteó si un tipo de cambio real más alto podría aliviar a los sectores afectados por la apertura comercial. También puso en discusión la política monetaria y el acceso al crédito privado.
Según su análisis, el dólar barato presiona a la industria y al empleo, mientras que la falta de financiamiento frena la transformación productiva argentina.
14:58 | 09/10/2026
Sin cambios en el dólar oficial y blue, cerraron a la baja los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
15:54 | 08/10/2026
Qué puede pasar con el dólar en octubre
El Banco Central difundió las nuevas expectativas del mercado para el último trimestre del año.
A cuánto va a estar el dólar según el REM
15:04 | 08/10/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
15:06 | 07/10/2026
Los activos argentinos volvieron a terrenos negativo luego del respiro que le dio Brasil
Los bonos soberanos vuelven a terreno negativo tras dos ruedas de fuertes subas por el resultado electoral en Brasil. El dólar oficial llega a $1.545 y el riesgo país rebota 3,1% hasta los 595 puntos.
12:51 | 07/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
El mercado financiero se mueve al ritmo de las últimas novedades económicas. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones de la divisa estadounidense en la city porteña este miércoles 7 de octubre.
14:13 | 06/10/2026
Los dólares oficial y blue cerraron sin cambios, pero subieron las variantes financieras
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.