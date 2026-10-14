LLA comienza el blindaje al DNU 70/23 y la oposición empuja para juntar quórum el jueves

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados comenzará este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será el vehículo de La Libertad Avanza (LLA) para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y evitar que la oposición dura le de el tiro de gracia en la sesión que pidió para el jueves 15.

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La estrategia del oficialismo y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

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El oficialismo sacó del freezer la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que vino del Senado tras una aprobación, en la que tuvo que sacrificar uno de los artículos que vaciaba la ley de Tierras. El ataque de LLA a esta norma despertó a sectores de la sociedad por fuera del micromundo político y la media sanción se dio con una represión de las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso.

Las voces consultadas de LLA fueron herméticas sobre qué cambios tendrá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, proyecto redactado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Voces de los bloques aliados consultadas por El Destape deslizaron que la modificación sería la derogación del artículo 154 del mega DNU desregulador, que elimina la ley de Tierras. Hay quienes sugieren que se le podrían poner lìmites a la norma aprobada en 2011.

La oposición dura había motorizado una sesión para este jueves a las 14, en la que buscarán bajar el DNU 70/2023, que ya tiene el rechazo del Senado, y tratar los proyectos de emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar. La Presidencia de la Cámara hizo la convocatoria, pero el oficialismo respondió con un pedido para abrir el recinto el 21 de octubre.

En la convocatoria de LLA y aliados se debatirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el cambio para conservar la ley de Tierras, la emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar, además de otros proyectos impulsados por bloques aliados. El blindaje al DNU tuvo la cooperación del fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a una cautelar que suspende el artículo 154 del mega decreto desregulador.

Las dudas sobre el quórum del 15 en Diputados

Fuentes parlamentarias fueron cautos respecto a que el oficialismo y sus aliados (PRO, Unión Cívica Radical y bloques provinciales) puedan coordinar un boicot a la sesión pedida por la oposición dura. "Depende de los indcecisos", explicaron ante la consulta de este medio.

El lote del quórum opositor daba 110 e incluía Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Elijo Catamarca (3), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1), seis de Provincias Unidas, y tres misioneros de Argentina Federal. Son 116, faltan 13 para los 129.

Dentro del heterogéneo bloque de Provincias Unidas, las dudas están enlos santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Si bien la jujeña María Inés Zigarán es número puesto, no así su coterráneo Jorge Rizzotti. Los dos grupos responden a dos gobernadores de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, respectivamente.

Fuentes cercanas a los seis diputados cordobeses de esa bancada afirmaron que darán quórum, pero aclararon: "Apoyan prorroga la ley de Discapacidad y endeudamiento. La derogación DNU 70/23 está en duda". Hay dudas sobre Lourdes Arrieta. El rionegrino Sergio Capozzi no bajará. Al chubutense Jorge Ávila ni lo cuentan para el jueves.

En el universo de indecisos, están los seis integrantes restantes de la bancada de Argentina Federal. Entre estos están el misionero Daniel Vansik, cercano al titular de la Cámara, Martín Menem, tres salteños, el formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Álvaro. Estos cinco tienen como conducción al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz . Los tres tucumanos de Independencia estaban aguardando instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, pero la diputada Gladys Medina fue parte de la reunión que el oficialismo armó el miercoles pasado para organizar el salvataje al DNU 70/23.

En ese cónclave también estuvo la neuquina Karina Mauriera, que responde al gobernador Rolando Figueroa, con el que la Casa Rosada logró buenos entendimientos. Otro que tiene sintonía con el oficialismo es el santacruceño José Luis Garrido, que la semana pasada estaba estudiando la situación.

Finalmente, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) todavía no definió su postura. Sin embargo, habían exigido a LLA modificaciones en el proyecto de discapacidad. "Si nos dan lo que pedimos cambiar, no bajamos. Creo que el oficialismo aceptaría esos cambios", deslizaron.