Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 15 de octubre

El mercado de contado con liqui (CCL) presenta este jueves, 15 de octubre, una actualización normal de sus cotizaciones: la compra se ubica en $1613.0681 y la venta en $1621.1567, mientras que la variación es de 0,74%. De esta forma, el CCL se mantiene como referencia del dólar financiero en una rueda en la que los operadores siguen de cerca la evolución de las puntas.